Denunciat un conductor begut a Cercs per conduir temeràriament amb un menor al cotxe

Els Mossos d'Esquadra van interceptar i denunciar penalment aquest dissabte un home que circulava begut i que, segons ha avançat la SER , va patir un accident a Cercs amb el seu fill de 10 anys dins del cotxe. L'home, de fet, va avançar a tota velocitat un grup de motoristes, entre els quals hi havia un agent fora de servei, i va ser aquest qui va avisar la policia catalana.El conductor circulava per la carretera C-16 quan, després d'intentar avançar un tot terreny, el va encalçar per darrere. Malgrat que ell havia estat el responsable del xoc, explica l'emissora, l'home va perseguir el tot terreny fins a aturar-lo, i el va començar a increpar.Finalment, agents de Trànsit van detenir el conductor i li van realitzar la prova d'alcoholèmia, sobre la qual va donar una taxa de 0,43, quan el límit és de 0,25.

