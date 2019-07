Sant Cugat lliura als Mossos documents de presumptes irregularitats del govern del PDECat

A punt per entregar als Mossos la documentació relativa a les irregularitats que ha detectat l’Interventor de l’Ajuntament als comptes del 2018 i que ha sol·licitat la Fiscalia. Sant Cugat no es mereix una gestió del diner públic que es salta la Llei de Contractes #santcugat pic.twitter.com/yvQzbrmbdh — Mireia Ingla 🎗 (@mireiaingla) July 30, 2019

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha lliurat aquesta tarda als Mossos d’Esquadra la documentació relativa a presumptes irregularitats que s’haurien dut a terme durant l’exercici de l’any 2018. Fins el maig d’aquest any, el govern de la ciutat requeia en el PDECat -van ser alcaldesses una part de l'any Mercè Conesa i l'altra Carmela Fortuny- mentre que l’actual equip de govern el configura un tripartit format per ERC, PSC i la CUP, amb la republicana Mireia Ingla com alcaldessa.Des de la seva entrada al consistori, el nou equip de govern ha anat obrint calaixos per conèixer el funcionament d'una casa que ha estat durant 32 anys en mans convergents. Ja en el seu discurs d'investidura, Ingla va fer esment a la voluntat de desvincular Sant Cugat de la corrupció, en clara referència a les comissions vinculades a l'antiga Convergència i l'obra púbica a la ciutat, el "3%" que hauria tingut ramificacions a la ciutat.El 22 de juliol agents dels Mossos d’Esquadra es van personar a l’Ajuntament per demanar, per requeriment de la fiscalia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), informació relativa a factures corresponents a l'exercici de 2018. Concretament, van reclamar l'informe de l'interventor municipal que feia referència a la liquidació del pressupost d'aquest exercici, i que es va aprovar al ple municipal del passat mes de març, a les acaballes del mandat.En aquest informe, l’interventor detalla que l'òrgan de control intern "ha detectat la tramitació de factures derivades de l’execució d’encàrrecs que s’han efectuat sense ajustar-se al procediment aplicable en cada cas". Per aquest motiu, afegeix, "anteriorment a la seva aprovació i reconeixement de l'obligació ha estat necessària la seva convalidació i reconeixement de crèdit d’aquests serveis i/o subministraments realitzats". El grup municipal de Ciutadans va ser qui va trametre la documentació a fiscalia, i que va donar pas a l’obertura de la investigació.No obstant, i segons han detallat fonts municipals, els informes tècnics acrediten que el preu del servei o subministrament realitzat "s’havia ajustat al preu de mercat o, en el cas de serveis que havien excedit l’objecte del contracte, que els preus facturats es corresponien amb els preus inicialment contractats". Per aquest motiu, es va concloure que no s’observava cap perjudici econòmic per a aquesta Administració.De la mateixa manera, recorden que l’Ajuntament va aprovar a través d’un decret d’alcaldia un Pla d’Acció per a la millora dels resultats del control intern municipal, fiscalitzat pel mateix interventor municipal. El pla té l’objectiu d’aplicar noves mesures que ajustin l’actuació municipal als procediments requerits en l’àmbit de la contractació pública.Les mateixes fonts han assegurat que des del requeriment de fiscalia s’ha treballat per recopilar la informació referent a aquests contractes, i que avui, un cop reunida, ja està llesta per ser tramesa als Mossos d’Esquadra. Ha estat la mateixa alcaldessa, Mireia Ingla, qui ho ha anunciat a través del seu perfil a Twitter.Des de Junts per Sant Cugat, que integra membres del PDECat com Carmela Fortuny, qui va ser alcaldessa en el tram final de l'anterior mandat, asseguren que les factures que reflecteix l'informe de l'interventor corresponen a obres, actes o accions d'urgència."Estem parlant, per exemple, d'un acte que s'ha de fer amb rapidesa o d'una licitació feta i que abans que no s'ha pogut renovar per aspectes tècnics, és llavors quan es duu a terme una pròrroga mentre es fa la licitació nova", explica qui va ser regidor d'Economia i Hisenda durant el mandat anterior, Carles Brugarolas.En aquest sentit, assegura que es tracta de desenes de contractacions que s'han de fer d'urgència, i que en tota administració pública, gran o petita, es registren casos similars. "No tenim res a amagar, tot al contrari", defensa Brugarolas, que destaca que en l'informe de l'interventor es detalla que en cap cas hi va haver un perjudici pel consistori.Per tot plegat, considera que aquesta és una arma electoral que si bé la va esgrimir Ciutadans, ara també l'han assumit altres formacions polítiques. "És una actitud més que discutible, ells sabran què fan", conclou.

