La Generalitat obre expedient a Burger King per obligar els treballadors a portar corbata i a elles llaç

La Inspecció de Treball de la Generalitat ha donat la raó al sindicat CCOO que va denunciar Burger King per obligar els treballadors a dur corbata i a les treballadores, llaç, i ha obert un procediment sancionador, segons l'informe consultat per Europa Press. El sindicat va interposar la denúncia contra la cadena de restauració per "no respectar el dret a la imatge i dignitat" dels seus treballadors, ha informat el sindicat aquest dimarts en un comunicat."Com a resultat de la inspecció s'ha constatat que determinades pràctiques empresarials emanades de les seves Normes Interas vulneren drets constitucionals dels treballadors, el dret a la pròpia imatge i el dret a la igualtat de tracte i no discriminació per raó de sexe, recollits en els articles de la Constitució", destaca l'informe.Segons el text, "la imposició d'una roba de treball determinat per a homes i una altra per a dones suposa un tracte diferent en funció del sexe i per això en la mesura que consisteix a imposar una mesura restrictiva d'un dret fonamental s'ha de sotmetre al test de proporcionalitat".I afegeix: "Partint d'aquest judici de proporcionalitat hem de concloure que la mesura empresarial no és idònia, ni necessària ni proporcional". CCOO havia demanat en diferents ocasions a l'empresa que rectifiqués la normativa interna perquè "atemptava contra la dignitat dels seus treballadors", per la normativa de vestimenta imposada, al que l'empresa no va cedir per considerar-la una normativa "intocable".A causa de la negativa de l'empresa, CCOO va optar per interposar una denúncia respecte a la violació al dret a la pròpia imatge dels treballadors, que estan obligats, en el cas dels homes, a portar la barbes i bigotis rasurats.A més, el codi de vestimenta marca que les dones han de portar un llaç mentre que els homes una corbata, una cosa que el sindicat qualifica de contrari al principi de no discriminació per raó de sexe, sense una "justificació objectiva".CCOO ha demanat a l'empresa canviar la normativa per mesures més moderades com l'ús de barbera per assegurar la higiene alimentària però sense anar en contra de drets fonamentals, i ha fet una crida a extrapolar aquesta denúncia a altres empreses, sobretot del sector de l'hostaleria, en les que es viuen aquest tipus de situacions discriminatòries.

