El judici pel cas de discriminació lingüística d'Elx s'ajorna per incompareixença dels agents denunciats

Jafet Pinedo: “La policia diu que els vaig faltar al respecte per parlar català” https://t.co/3HdZO2ddbH via @ElTemps_cat — Plataforma per la Llengua País Valencià (@PlataformaPV) July 29, 2019

Aquest dimecres, 24 de juliol, estava previst que se celebrés el judici per un cas de discriminació lingüística protagonitzat per agents de policia d'Elx (País Valencià). Segons informa el diari La Veu , la sessió no s'ha pogut celebrar a causa de la incompareixença dels agents de la Policia Nacional denunciats. Davant el jutjat s'han aplegat més de cinquanta persones en suport a Jafet Pinedo, el veí que va denunciar haver patit un tracte discriminatori per parlar en català.Segons el relat del denunciant, el 20 de juny aquest repartidor de menjar a domicili circulava amb la bicicleta per Elx i es va veure obligat a avançar dos cotxes que ocupaven el carril bici. Tot seguit, va retraure aquesta situació als ocupants dels vehicles dient-los: "En bon lloc esteu!". Després va continuar el camí.Tal com continua el relat de Pinedo, uns metres més endavant va haver d'aturar la bicicleta davant el requeriment d'un ocupant d'un dels automòbils, del qual van baixar dos homes que es van identificar com a policies nacionals. Pinedo, que no portava el DNI al damunt, va ser detingut i traslladat, "amb insults", fins a la comissaria de la Policia Nacional, segons relata.Allà, els agents van denunciar-lo per haver-se negat a identificar-se –tot i que Pinedo assegura que els va comunicar oralment el seu número de DNI–, "rient-se dels agents" i "parlant en català tot i que els agents li demanessin que parlés en castellà".La Plataforma per la Llengua ha oferit el seu suport i assessorament a Pinedo, que ja havia rebut prèviament el suport del Tempir, i ha explicat que "la denúncia dels policies contra Jafet Pinedo representa un incompliment de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, que deixa ben clar que els cossos de seguretat, com a funcionaris públics, han de garantir l'atenció al ciutadà en la llengua oficial que aquest sol·liciti".A més, la Plataforma per la Llengua alerta que la denúncia contra Jafet Pinedo representa una aplicació de l'article 36.6 de la Llei de Seguretat Ciutadana, més coneguda com a llei mordassa. És per això que Pinedo, a més, havia interposat una altra denúncia al jutjat d'instrucció número 4 d'Elx contra els dos agents de la Policia Nacional, a qui acusa d'abús de poder, detenció indeguda, agressions verbals i denúncia falsa.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor