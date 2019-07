La periodista Laura Rosel fitxa per Catalunya Ràdio. Segons ha informat l'Ara , copresentarà el Catalunya vespre, que s'emet de dilluns a divendres de 21 a 23h. Kílian Sebrià continuarà dirigint el programa i n'assumirà la primera hora, dedicada a repassar l'actualitat del dia, mentre que Rosel en pilotarà la segona, que se centra més en l'anàlisi i la reflexió.El fitxatge de Rosel té com a objectiu rejovenir un format insígnia de l'emissora. La periodista incorporarà col·laborador i experts que no siguin habituals amb l'objectiu de competir per un públic més jove. El nom de Rosel es debatrà aquest dimecres al consell de govern de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA).D'aquesta manera, la periodista de Sabadell tornarà als micròfons després de deixar RAC1 fa tres anys. En aquest temps, ha passat per 8 al dia en substitució de Josep Cuní, i ha presentat el Preguntes freqüents, aconseguint molt bones audiències. Després del seu adeu del programa estrella de TV3, Rosel ha estat fent col·laboracions amb l'

