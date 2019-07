ERC endreça el partit per adaptar-se al creixement electoral

Oriol Junqueras, en un cartell electoral Foto: Adrià Costa

L'empresonament d'Oriol Junqueras, que acumula ja un any i nou mesos privat de llibertat, ha estat un xoc emocional, organitzatiu i polític per a ERC. El partit ha hagut d'aprendre a conviure amb aquesta excepcionalitat i les decisions es prenen dins del triangle que conformen la direcció, la presó i l'exili de Marta Rovira a Ginebra. Malgrat la complexitat, el partit ha experimentat un creixement sense precedents i l'atribueix, en bona part, al lideratge exercit per Junqueras. La seva aposta per seguir presidint el partit respon, en primer lloc, a no donar la raó a aquells que donaven per "escapçada" ERC amb els empresonaments.Tot i que es dona per fet que la sentència del Suprem previsiblement l'inhabilitarà, res pot impedir que l'exvicepresident de la Generalitat ocupi el màxim càrrec orgànic de la formació. A més, ell és l'artífex de l'estratègia dels republicans per muscular el seu projecte polític que s'està obrint pas guanyant eleccions i entenen que és la figura més potent de la qual disposen per seguir batallant per l'hegemonia.