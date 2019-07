El Síndic denuncia un «estancament» en el desenvolupament de la llei de transparència

El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha presentat el quart informe anual sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern, corresponent a l’any 2018, en què destaca un "estancament" en la posada en marxa de la Llei de transparència. "El primer informe assenyalava com s'aplicaria, el segon indicava l'impuls que s'havia pres, el tercer vam dir que semblava que es frenava, i el quart indica que hem frenat, hem alentit", ha lamentat Ribó.Per aquest motiu ha defensat l'inici d'un nou mandat en les corporacions locals el juny de 2019 com una "oportunitat" dels consistoris per fer un "canvi cultural" amb "voluntat política" per "assumir el compromís d'analitzar necessitats i planificar actuacions per donar compliment a la Llei en un futur immediat".Ribó ha defensat la transparència "per participar, per fomentar la cultura democràtica, per combatre la corrupció, per donar eines de debat sobre afers públics que es vulguin desenvolupar".Compleixen de manera generalitzada les obligacions de publicitat la major part dels departaments de l'Administració de la Generalitat (84%), però només el 34,8% dels ajuntaments de poblacions de més de 50.000 habitants.En els municipis més petits el compliment és "molt limitat o pràcticament inexistent". També ha destacat que quatre anys després de l'entrada en vigor de la llei hi ha 787 ajuntaments que presenten un incompliment greu (165) o ampli (622) en la publicació dels continguts essencials de la llei.Pel que fa al dret d'accés a la informació pública, l'informe indica que persisteix la manca de resposta a les peticions d'informació. També constata l'absència d'un reglament de desplegament de la llei. El qüestionari fet arribar a les administracions per dur a terme l'informe ha estat contestat en el 89% dels casos, una xifra superior al 78% de l'any anterior.Preguntat pel seu mandat, que va acabar el febrer del 2019, Ribó ha dit que li va comunicar al president del Parlament de Catalunya en el moment oportú, el febrer del 2019. Ara "depèn que el legislador que és l'únic que ho pot fer, que posi en marxa la renovació d'una munió d'organismes, alguns porten pendents dos anys i mig, altres vora 15 anys".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor