CCOO proposa una aliança empresarial per atraure fabricants de components de cotxes elèctrics a Catalunya

El sindicat aposta pel vehicle elèctric per motius ambientals i també econòmics ja que el 2025 els costos de producció d'aquests cotxes s'igualaran als de combustió per l'abaratiment dels paquets de bateria

El sindicat Comissions Obreres (CCOO) ha reclamat aquest dimarts una aliança empresarial per atraure fabricants de bateries i components de cotxes elèctrics, "el cor dels vehicles del futur" com a primer pas perquè la indústria de l'automoció catalana s'introdueixi en la nova cadena de valor de l'automoció elèctrica, ara dominada per les empreses asiàtiques. "Si ens quedem amb el dièsel i la gasolina, el sector no tindrà futur", ha assegurat en una roda de premsa, el secretari general del sindicat a Catalunya, Javier Pacheco. Per poder afrontar la "metamorfosi" d'un sector que dona feina a 140.000 persones i plantejar una "transició justa", ha recalcat, cal mantenir productives els dos principals fabricants a Catalunya, Seat i Nissan, una presència que "no està garantida a mitjà termini".El sindicat ha aprofitat la compareixença per presentar l'informe Metamorfosi i renaixement del sector de l'automoció a Catalunya , on detalla les línies mestres per enfrontar-se a l'electrificació dels motors dels vehicles i la mobilitat compartida. En aquest document, detallen que la composició del vehicle elèctric es distribueix entre les bateries (40%), l'electrònica i connectivitat (40%) i la resta de components (20%), una distribució que planteja reptes tenint en compte el domini xinès i coreà en bateries i electrònica que pot deixar enrere Europa com a punt de fabricació de vehicles.Enfront de la potència tecnològica asiàtica, fabricants europeus com Volkswagen han apostat per polítiques proteccionistes i situar tota la producció elèctrica al seu país, Alemanya. I és que, per exemple, el primer vehicle elèctric de la marca Seat no es fabricarà a la planta de Martorell. Per aquest motiu, Pacheco ha assegurat que cal garantir que la segona generació de fabricació elèctrica europea sigui "més global i oberta". I més diu, en una fàbrica com la de Seat que té una política comercial de desenvolupament propi i volums de producció importants.En el cas de l'altre fabricant important a Catalunya, Nissan, encara que estigui en hores baixes pels nivells de producció reduïts, el secretari general de CCOO a Catalunya ha recordat que la planta de la Zona Franca té experiència en la fabricació de models elèctrics i que només cal una decisió estratègica de la multinacional japonesa per salvar-la.Pel sindicat l'aposta pel vehicle elèctric és "clara" per motius ambientals i també econòmics ja que el 2025 els costos de producció dels cotxes elèctrics, ara molt més elevats, s'igualaran amb els de combustió per l'abaratiment dels paquets de bateria. Cap del 2030, calculen que l'elèctric pur dominarà el mercat.Davant d'aquest panorama disruptiu, Pacheco ha demanat que es traci una política "tractora d'inversions", que es faci realitat l'estratègia de reforç de la formació professional reglada i dual incorporant-hi programes sobre mobilitat autònoma, la intel·ligència artificial o la robòtica i que es "corregeixi" el dèficit amb infraestructures fent una aposta "ferma pel 5G" i desplegant punts de recàrrega al territori. Tot plegat per ajudar a crear un clima favorable per la producció i la venda del vehicle elèctric a Catalunya.A més, demanen una "diagnosis" d'un mapa de l'impacte que tindrà la nova realitat en la indústria dels components de vehicles i en la postvenda i reparació, "un dels sectors més afectats", i dels llocs de treball que puguin quedar en risc. En aquest, per CCOO l'aposta per la nova mobilitat obre la porta a la conversió de 30.000 llocs de treball en àmbits com la gestió del servei de la mobilitat compartida però aquestes noves feines no s'aconseguiran sense actuar. Sense aquests canvis i si segueix apostant només per models la gasolina i el dièsel, "el sector camina cap a la seva desaparició", ha sentenciat Pacheco.

