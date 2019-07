Per què banyar-se al mar augmenta el risc d'infeccions a la pell?

Banyar-se al mar, a més de ser una activitat refrescant, també pot comportar alguns riscos. Un estudi de la Universitat de Califòrnia determina que banyar-se en aquestes aigües altera la presència dels microbis que es troben a la pell i augmenta el risc d'infeccions. El treball, presentat a la Societat Americana de Microbiologia , resol per primera vegada que l'exposició a l'aigua del mar pot alterar la diversitat i composició del microbioma de la pell humana.L'informe demostra que aquest microbioma es manté canviat unes 24 hores , tot i que hi pot haver casos en què l'efecte s'allargui més. La investigació va analitzar mostres de nou voluntaris, que s'havien de banyar durant deu minuts sense haver-se aplicat prèviament crema solar, tampoc tenir problemes de pell, no haver consumit antibiòtics els sis mesos previs i no ser banyistes assidus al mar. Quin va ser el resultat?Abans de la immersió, els microorganismes de la pell era diferent en cadascun dels voluntaris, però quan van sortir de l'aigua i es va analitzar la seva pell, aquesta era molt similar (i era molt diferent de la d'abans d'entrar en remull). Al cap de sis hores el microbioma ja tornava a ser gairebé com a l'inici. Entre els microbis que es van identificar hi havia la variant Vibrio, que és un dels bacteris que provoquen el còlera. Hi havia algun cas que la seva presència era deu vegades superior a la d'una mostra d'aigua de l'oceà. Davant d'això, els experts recomanen dutxar-se després de banyar-se al mar.

