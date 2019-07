Portar el carnet de conduir al mòbil serà una realitat

S'ha acabat deixar-se el carnet de conduir a casa o perdre'l. La tecnologia continua avançant i la darrera innovació té a veure amb el permís de conducció, i és que la DGT està treballant en el desenvolupament d'una aplicació mòbil per poder tenir-hi tota la documentació relacionada amb el carnet.L'app que està desenvolupant la DGT portarà per nom miDGT i permetrà portar el carnet al mòbil de forma legal. Serà el primer document oficial d'identificació de tot l'estat espanyol que es podrà dur al telèfon. També permetrà desar a l'smartphone la documentació dels vehicles i inclourà avisos i notícies d'interès relacionades amb la conducció, així com oferir la possibilitat de fer tràmits amb la DGT. Encara no hi ha una data oficial d'entrada en funcionament.

