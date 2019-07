Torra i Colau obren la porta a negociar els pressupostos de la Generalitat i l'Ajuntament

"Constatem la necessitat que les institucions disposin de pressupostos", asseguren Colau i Calvet, que ha comparegut en nom del Govern

La comisió mixta Generalitat-Estat es reunirà el mes d'octubre després de setmanes de preparació, segons han anunciat Colau i Calvet

La reunió que han celebrat aquest dimarts el president de la Generalitat, Quim Torra, i l'alcaldessa de Barcelona, Carles Puigdemont, ha tingut un substrat polític de fons que pot comportar moviments al Parlament i a l'Ajuntament. En concret, Colau ha insistit Torra en la necessitat que tant el consistori com la Generalitat disposin de nous pressupostos per abordar el context dels propers mesos, i li ha demanat "parlar de forma constructiva" per tractar els comptes. No ha defensat un "intercanvi" estricte, però sí que tots dos dirigents han obert la porta a una negociació global que inclogués els partits que integren la Generalitat -Junts per Catalunya (JxCat) i ERC- i els comuns."Tothom és conscient del que està en joc. Més enllà de les discrepàncies, la ciutadania està farta d'unes institucions que funcionen a mig rendiment. La ciutadania es mereix un bon funcionament dels serveis bàsics, i per això hem de poder aprovar uns pressupostos de mínims a Barcelona, a la Generlaitat i en un futur a l'Estat", ha apuntat l'alcaldessa en la compareixença posterior a la trobada amb Torra. A Espanya, això sí, persisteix el bloqueig en la investidura de Pedro Sánchez, tombada la setmana passada després del fracàs de la negociació amb Unides Podem per un govern de coalició. ."Són necessaris pressupostos a l'Ajuntament i a la Generalitat. Tothom tindrà el seus mínims. Per nosaltres són les polítiques socials i inversió a Barcelona. Tenim uns mínims, no parlaria de línies vermelles. Cal que els grups s'asseguin a parlar-ho amb ànim constructiu, amb posicions de mínims i no de màxims, amb objectius generals compartits. Segur que ha de ser possible abordar-ho", ha reflexionat Colau. El Govern no va ser capaç d'aprovar els pressupostos del 2019 després d'una negociació amb els comuns, i per als del 2020 ja ha rebut una oferta de pacte provinent de Miquel Iceta, líder del PSC, que la va verbalitzar dimecres passat al Parlament El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha comparegut en nom del Govern per assegurar que les institucions "necessiten pressupostos". Torra ha informat a l'alcaldessa que el vicepresident Pere Aragonès ja està elaborant els pressupostos per al 2020 a l'espera de la ronda de negociació parlamentària. L'Ajuntament, segons ha dit Colau durant la reunió, es troba en el mateix estadi. "Ens hem instat a poder parlar per tenir mecanismes de diàleg amb grups parlamentaris i grups municipals", ha defensat Calvet, que ha reclamat "donar eines a les famílies i a les empreses".Pel que fa a la sentència del Tribunal Suprem, Colau ha apuntat que la judicialització és un "error", i que qualsevol veredicte condemnatori persistirà en la "manca de solucions". "És lògic i legítim que hi hagi manifestacions de les entitats, però els qui tenim responsabilitats de govern hem de buscar solucions", ha apuntat l'alcaldessa, que ha defensat el projecte al Congrés dels Diputats per reformular el delicte de rebel·lió en el codi penal. "Ens hem de centrar en desjudicialitzar la política i resoldre les discrepàncies a través del diàleg i no dels jutjats", ha assenyalat la dirigent dels comuns.Colau ha reclamat en la reunió que la Generalitat actuï ràpidament per compensar el dèficit d'inversió a la ciutat, vigent des del 2011. Colau ha xifrat en 280 milions d'euros la desinversió del Govern a la capital catalana en serveis públics bàsics. Si bé l'alcaldessa ha reconegut que seria "irreal" reclamar el total de diners que la ciutat no ha rebut, sí que ha reclamat a Torra que la Generalitat incrementi l'aportació de recursos en 30 milions anuals. Actualment la inversió de la Generalitat a Barcelona és de 190 milions d'euros i l'objectiu de Colau és que aquesta xifra arribi als 220.La d'aquest dimarts ha estat la primera reunió de Colau amb Torra des que ha començat el mandat municipal i l'alcaldessa i el president han acordat activar els mecanismes per convocar a la tardor la comissió mixta Ajuntament-Generalitat, encarregada de coordinar l'actuació els consorcis integrats per les dues administracions: ensenyament, habitatge, serveis socials i salut pública.Colau ha posat el focus en el Consorci d'Habitatge, assegurant que si la Generalitat aportés els recursos que li pertoquen -controla el 60% de l'ens i no arriba al 30% d'inversió- es podrien adquirir 1.000 pisos d'emergència, suficients per garantir allotjament als veïns que han patit desnonaments. L'alcaldessa ha assegurat que els respectius equips treballaran a partir del setembre per convocar la comissió, que es podria celebrar a l'octubre.Una de les grans carpetes que hauran d'abordar en la comissió serà la lluita contra la contaminació. Tot i que les dues administracions estan d'acord a impulsar un peatge urbà si la Zona de Baixes Emissions no dona resultats suficients Ajuntament i Govern discrepen sobre la conveniència d'evitar l'ampliació del port i l'aeroport, dues de les infraestructures que més pol·lució generen.

