Cayetana Álvarez de Toledo és la nova portaveu del PP al Congrés

La Junta Directiva del PP ha aprovat aquest dimarts el nou organigrama del partit amb què Pablo Casado dissenya una nova direcció afí. L’única diputada del PP elegida a Catalunya durant les últims eleccions generals, Cayetana Álvarez de Toledo, serà la nova portaveu parlamentària del PP al Congrés, mentre que el fins ara secretari d’Organització del PP, Javier Maroto, abandona aquesta responsabilitat per ser portaveu al Senat.Casado manté com a secretari general del partit a Teodoro García Egea, i situa com a vicesecretària d’Organització a Ana Beltrán. El nucli dur de la direcció es completa amb Pablo Montesinos com a vicesecretari de Comunicació, Antonio González Terol com a vicesecretari Territorial, Isabel García Tejerina com a vicesecretària Sectorial, Cuca Gamarra vicesecretària Social i Jaime Olano a Participació. Al Parlament Europeu la portaveu serà Dolors Montserrat. Andrea Levy presidirà el Comitè de Drets i Garanties, i Belén Hoyo el Comitè Electoral.Tots assumeixen el càrrec a proposta del president del PP, Pablo Casado, que ha anunciat els noms en una reunió de la Junta del partit on no han estat presents dos dels ‘barons’ de la formació: el president de la Xunta de Galícia, Alberto Núñez Feijóo, i el de la Junta d’Andalusia, Juanma Moreno.

