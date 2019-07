Unes noves eleccions propulsarien el PSOE i castigarien Ciutadans

Què passaria si s'haguessin de tornar a celebrar eleccions a Espanya? Segons el baròmetre del CIS del mes de juliol, el PSOE consolida la seva tendència a l'alça i se situa a hores d'ara en el 41,3% d'intenció directa de vot -a les eleccions del 28 d'abril va obtenir un 28,68% del suport- el triple del que aconseguiria el PP, que es mantindria en segon lloc. Per contra, Ciutadans en seria el gran perjudicat: retrocediria tres punts i mig i se situaria en un 12,3%, motiu pel qual veuria de nou frustrat el seu repte de fer el sorpasso al PP, que baixaria tres punts (un 13,7%) respecte el resultat obtingut el 28-A.Aquestes són les dades que apunta el primer baròmetre que es fa públic després de la investidura fallida del líder del PSOE, Pedro Sánchez, tot i que cal destacar que l'enquesta es va fer entre l'1 i l'11 de juliol, prèviament al debat fracassat al Congrés i que, per tant, no recull la repercussió que aquesta situació hagi pogut tenir en la perspectiva de vot. Així doncs, no serà fins al baròmetre del mes de setembre quan les dades recolliran els efectes de la incapacitat del PSOE i de Podem per forjar un acord per a la investidura. En tot cas, en un moment en què no hi ha una alternativa a la presidència de Sánchez i Ciutadans, PP i Podem acusen divisions internes, el CIS dibuixa com aquesta situació els passa factura.El CIS també apunta que Unides Podem perdria suport respecte el 28-A i que la formació de Pablo Iglesias es quedaria amb un 13,1%, quatre dècimes més que en el baròmetre del mes de juny, però 1,2 punts menys que els resultats obtinguts a les urnes. Qui també seguiria perdent suport és Vox. De fet, perdria pràcticament la meitat del suport. Si el 28-A va obtenir el 10,26% dels vots, ara es quedaria amb el 4,6%.Les dades també reflecteixen que ERC consolida el seu auge i sumaria un 4,5% del suport. A les eleccions del 28-A els republicans van obtenir un 3,89% dels vots. Els d'Oriol Junqueras, encapçalats per Gabriel Rufián al Congrés, van abstenir-se a la investidura de Sánchez malgrat la falta d'acord entre el PSOE i Podem. Junts per Catalunya, per la seva banda, baixa lleugerament. En concret, tres dècimes respecte el 28-A. Tot i això, millora en quatre dècimes les expectatives en comparació amb l'enquesta del mes de juny.

