Unes noves eleccions propulsarien el PSOE i castigarien Ciutadans

Què passaria si s'haguessin de tornar a celebrar eleccions a Espanya? Segons el baròmetre del CIS del mes de juliol, el PSOE segueix en auge i se situa a hores d'ara en el 41,3% d'intenció directa de vot -a les eleccions del 28 d'abril va obtenir un 28,68% del suport. Per contra, Ciutadans retrocediria tres punts i mig i se situaria en un 12,3%, mentre que el PP es mantindria en la segona posició però amb tres punts menys que el resultat obtingut el 28-A.Aquestes són les dades que apunta el primer baròmetre que es fa públic després de la investidura fallida del líder del PSOE, Pedro Sánchez, tot i que cal destacar que l'enquesta es va fer prèviament al debat fracassat al Congrés i que, per tant, no recull la repercussió que aquesta situació hagi pogut tenir en la perspectiva de vot.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor