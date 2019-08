Hi ha vegades que, per més que rentis la roba a la rentadora a alta temperatura, la pudor de suat no marxa de cap manera. Davant d'això hi ha dues opcions: o et desfàs de la peça definitivament (no cal, paciència), o intentes aquests simples trucs casolans que potser poden treure la forta olor que tant molesta.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor