Vuit consells per combatre la calor durant la nit

A l'estiu, les altes temperatures durant el dia no baixen gaire a la nit en molts indrets del territori -especialment, al litoral- i això fa que a molts els costi extraordinàriament dormir. Els llençols s'enganxen, el pijama sobra i tenir corrent d'aire es torna un privilegi. De fet, l'OMS confirma que el 20% de la població pateix de forma transitòria dificultats per agafar el son i romandre adormit.Tot seguit, diversos consells senzills per combatre la calor nocturna i aconseguir dormir amb un mínim de condicions. I sense recórrer a l'aire condicionat.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor