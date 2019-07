Colau reclama a Torra incrementar la inversió del Govern a Barcelona en 30 milions anuals

Ada Colau, aquest dimarts durant la reunió amb Quim Torra Foto: ACN

L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ha reclamat en la reunió d'aquest dimarts amb el president del Govern, Quim Torra, que la Generalitat actuï ràpidament per compensar el dèficit d'inversió a la ciutat, vigent des del 2011. Colau ha xifrat en 280 milions d'euros la desinversió del Govern a la capital catalana en serveis públics bàsics.Si bé l'alcaldessa ha reconegut que seria "irreal" reclamar el total de diners que la ciutat no ha rebut, sí que ha reclamat a Torra que la Generalitat incrementi l'aportació de recursos en 30 milions anuals. Actualment la inversió de la Generalitat a Barcelona és de 190 milions d'euros i l'objectiu de Colau és que aquesta xifra arribi als 220.La d'aquest dimarts ha estat la primera reunió de Colau amb Torra des que ha començat el mandat municipal i l'alcaldessa i el president han acordat activar els mecanismes per convocar a la tardor la Comissió Mixta Ajuntament-Generalitat, encarregada de coordinar l'actuació els consorcis integrats per les dues administracions: ensenyament, habitatge, serveis socials i salut pública.Colau ha posat el focus en el Consorci d'Habitatge, assegurant que si la Generalitat aportés els recursos que li pertoquen -controla el 60% de l'ens i no arriba al 30% d'inversió- es podrien adquirir 1.000 pisos d'emergència, suficients per garantir allotjament als veïns que han patit desnonaments.L'alcaldessa ha assegurat que els respectius equips treballaran a partir del setembre per convocar la comissió, que es podria celebrar a l'octubre.Una de les grans carpetes que hauran d'abordar en la comissió serà la lluita contra la contaminació. Tot i que les dues administracions estan d'acord a impulsar un peatge urbà si la Zona de Baixes Emissions no dona resultats suficients Ajuntament i Govern discrepen sobre la conveniència d'evitar l'ampliació del port i l'aeroport, dues de les infraestructures que més pol·lució generen.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, que ha exercit de portaveu del Govern després de la reunió entre Torra i Colau, ha discrepat de la xifra de desinversió de la Generalitat a la capital catalana i ha assegurat que estava "fora de context".Calvet, pe exemple ha xifrat en 290 milions la inversió de la Generalitat a Barcelona el 2017. El conseller ha celebrat l'acord entre Ajuntament i Govern per reclamar conjuntament a l'Estat les inversions relacionades amb el transport públic, el corredor mediterrani, o els accessos al Port de Barcelona.Colau ha comparegut davant dels mitjans un cop acabada la reunió, amb to constructiu i reivindicant la voluntat d'entesa amb Torra. Més enllà de les demandes d'inversió, l'alcaldessa també ha reivindicat la necessitat de posar fi a l'"excepcionalitat" política a les administracions catalanes, a causa de la repressió exercida per l'Estat."La ciutadania està cansada de l’excepcionalitat i veure institucions que funcionen a mig gas. Hem de fer esforços i posar de part nostra per col·laborar entre administracions", ha dit. Sobre la sentència del judici del procés, Colau ha insistit que qualsevol sentència que aprofundeixi en la "judicialització" de la política, allunya la possibilitat de trobar una solució al conflicte polític català.L'alcaldessa ha deixat en mans de les entitats la resposta a una hipotètica sentència que declari culpables els presos polítics i ha mostrat la seva confiança en el treball que es pugui fer des del Congrés dels Diputats per reformar l'article referent a la rebel·lió del codi penal.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor