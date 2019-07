CCOO demana a l'Estat i la Generalitat que convencin Nissan perquè aposti per Catalunya

El secretari general de Comissions Obreres (CCOO) a Catalunya, Javier Pacheco, ha demanat a l'Estat i a la Generalitat que aprofitin el temps per convèncer Nissan d'invertir a les plantes que té a Catalunya. En una roda de premsa de presentació d'un informe sobre l'estat de l'automoció, Pacheco ha assegurat que, davant la metamorfosi que està patint el sector, cada vegada més dirigit al cotxe elèctric, s'ha de reivindicar que la fàbrica de Zona Franca "està preparada" per a produir vehicles electrificats, com la furgoneta e-NV200.També ha recordat la fortalesa logística d'un espai situat al costat del port de Barcelona. El futur de la planta, però, passa perquè la multinacional incrementi les inversions i es puguin augmentar els baixos nivells de producció. "Si l'empresa pren una decisió purament financera, les coses pinten magres", ha explicat. En canvi, diu, "si la decisió és estratègica, hi haurà oportunitats".En la seva intervenció, el líder de CCOO ha criticat la consellera d'Empresa i Coneixement, Àngels Chacón, per no haver-se reunit amb cap dirigent de la multinacional japonesa aprofitant el seu viatge recent al Japó. "És una pèrdua d'oportunitat importantíssima. No ha estat una bona notícia", ha lamentat Pacheco, que ha recordat que la visita de la consellera va coincidir amb la setmana en la qual Nissan va anunciar un pla de reestructuració que passa per l'acomiadament 12.500 treballadors a tot el món abans del 2022.

