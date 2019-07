​Els tres enemics del mòbil durant l'estiu

Estiu és sinònim de sol, piscina, platja... i també de posar en perill la integritat de molts telèfons mòbils i tauletes. La majoria dels accidents estan relacionats amb l'aigua, exposar l'aparell al sol o arrebossar-lo de sorra.Tal com explica Europa Press, TABILI , l'startup dedicada a la reparació de mòbils i tauletes. ha recollit la llista d'accidents més freqüents i el que no s'ha de fer per agreujar-ho.

