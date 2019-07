S'enfronta a una multa de 200.000 euros per parlar en català a un guàrdia civil de l'aeroport de Palma

Es en detalls com aquests...

Per Anonim 1234 el 30 de juliol de 2019 a les 13:13 0 0

... on hem de veure com seria de rica una Catalunya independent (per molt que, amb els seus arguments de "los mercados cerrados" etc., ens vulguin fer creure que seria a l'inrevés): quan més rica seria, més rabia els hi fa tot el que sigui català. A mi reaccions com la d'aquest guardia civil m'animen a ser encara més independentista, no com una reacció contra ells, sinó pel que m'estan dient (sense voler) amb la seva rabia.