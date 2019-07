Crida urgent per trobar donants de medul·la per a una nena de Terrassa

Els pares de la Beth, una nena de Terrassa, fan una crida urgent per trobar donants de medul·la. La nena té quatre anys pateix leucèmia des de fa gairebé dos anys, des del desembre del 2017, i després de molts tractaments ha recaigut.És per això que els pares han iniciat una campanya a través de les xarxes socials amb l'etiqueta #TodosconBeth per aconseguir un trasplantament de medul·la com més aviat millor. Això vol dir que han de buscar un donant compatible entre els 35 milions de persones que hi ha apuntades al registre internacional de donants.Des del Banc de Sang de Terrassa informen que aquests dies han augmentat tant les donacions de sang com de medul·la òssia a la ciutat. Recorden que quan una persona s’inscriu al registre està disponible per a qualsevol malalt del món.Per inscriure’s només cal anar a un hospital amb espai de donació de sang, com la Mútua de Terrassa, i abans de fer una donació de sang manifestar la voluntat d’inscriure’s al registre de donants.El Banc de Sang analitzarà la compatibilitat del donant amb qualsevol malalt del món i introduirà les dades al registre internacional. 1 de cada 4.000 persones que s’inscriuen al registre acaben sent donants.Els pares animen a tothom a acostar-se a la MútuaTerrassa per fer-se l'extracció de sang i comprovar si algú és compatible amb la nena. També expliquen el procediment que s'ha de seguir per fer-se donant de medul·la i també conviden a consultar la pàgina web de la Fundació Josep Carreras Diverses persones ja se n'han fet ressò com el tinent d'alcalde de Tot per Terrassa, Noel Duque, qui ha anunciat que aquesta mateixa tarda anirà a donar medul·la. L'horari del Banc de Sang i Teixits de MútuaTerrassa és de dilluns a divendres de 9 h a 20 h.Quan algun pacient necessita un trasplantament de cèl·lules mare, primer es recorre als familiars. Si no hi ha cap persona compatible, s’acudeix al registre de donants voluntaris. El 90% de malalts troba un donant en aquest registre, però cada any un centenar de persones no poden ser trasplantades perquè no s’ha trobat cap persona compatible.Per això és important incrementar el nombre de persones inscrites al registre de donants, especialment d’homes entre 18 i 35 anys ja que són els candidats ideals, però qualsevol persona amb bon estat de salut, fins els 40 anys s’hi pot inscriure.En cas que una persona inscrita al registre sigui compatible amb un malalt es farà efectiva la donació. En el 95% dels casos es fa a través de la sang perifèrica. Uns dies abans de la donació s’administren unes injeccions subcutànies al donant. Aquesta substància fa que les cèl·lules mare que hi ha a l’interior dels ossos aflorin cap a les venes.El dia de la donació, el donant es connecta a una màquina que extreu la sang, selecciona les cèl·lules mare que han aflorat a la sang i retorna la resta. El procés es realitza de forma ambulatòria i dura entre 3 i 4 hores. No cal anestèsia i el donant està totalment recuperat en poc temps.En la resta de casos, les cèl·lules mare s’obtenen a través d’una punció amb una xeringa a l’os del maluc. A l’interior, al moll de l’os, hi ha les cèl·lules mare que s’extrauran per a ser trasplantades al pacient. Si s’opta per aquest fórmula cal un ingrés de 24 hores i una anestèsia general o epidural. És una intervenció senzilla que no s’ha de confondre amb la medul·la espinal.

