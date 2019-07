Buch celebra la voluntat de Colau d'actuar «ara» contra la venda ambulant

El conseller d'Interior, Miquel Buch, celebra la "voluntat d'actuar" contra el top manta de l'actual govern de Barcelona. Ho ha dit en una entrevista a Catalunya Ràdio, arran del desplegament policial que es mantindrà com una mesura permanent segons va explicar el tinent a l'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle Buch ha afirmat que "fins ara hi havia hagut una relaxació" a Barcelona. El titular d'Interior ha assenyalat que fa temps que ell repeteix que el top manta l'"afronten els ajuntaments, perquè són els que tenen competències de l'espai públic, amb el suport dels Mossos d'Esquadra". També ha valorat l'"actitud de voler afrontar" per part del consistori les dades delinqüencials després que en els darrers anys hagin anat "a l'alça".El conseller també ha celebrat el desplegament policial al front marítim d'aquest dilluns per dissuadir els venedors ambulants que no tenen permís, però també ha recordat que el top manta requereix d'una estratègia social.Preguntat per la notícia que va publicar aquest dilluns El Mundo segons la qual el Ministeri de l'Interior va utilitzar fons reservats per pagar confidents dins del cos dels Mossos d'Esquadra a canvi d'informació sobre l'1-O, Buch no s'hi ha volgut pronunciar tenint en compte que forma part d'una investigació judicial oberta i apel·lant al càrrec de conseller d'Interior.De la mateixa manera ha respost sobre les informacions dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils que han sortit publicades en mitjans de comunicació en els darrers dies, però sí que ha exigit "transparència" i "coneixement del que va passar" per les víctimes mortals i les "famílies destrossades" que va causar el 17-A.

