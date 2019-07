VÍDEO Els protagonistes de «Merlí» expliquen els detalls de la nova sèrie

Carlos Cuevas, el protagonista de ''Merlí, sapere aude'' Foto: ACN

María Pujalte, nova incorporació a la nova sèrie de ''Merlí'' Foto: Movistar+

Bruno i Pol en un moment de l'última temporada de la serie Foto: TV3

Sota un sol de justícia i acompanyats per la xafogor enganxifosa típica de Barcelona, la UB de la plaça Universitat acull els últims dies de rodatge de Merlí: sapere aude. La sèrie tindrà 8 capítols de 50 minuts de durada. Després de la seva estrena a finals d’any a Movistar, TV3 l’oferirà en obert al llarg del 2020.Diumenge va acabar el rodatge, però dijous els mitjans de la CCMA eren espectadors de com evolucionava la producció de la ficció i parlaven amb alguns dels seus protagonistes: Carlos Cuevas (Pol), María Pujalte (Bolaño), Pablo Capuz (Rai), Azul Fernández (Minerva), Clàudia Vega (Oti), Pere Vallribera (Biel), el director Menna Fité i el creador de la sèrie, Héctor Lozano. Mentre la feina no s’aturava, actors i figurants vestits amb dos o tres capes de roba, ja que representa que estan a la tardor, aguantaven la calor estoicament, que per alguna cosa la filosofia continua com a centre de la trama.L’últim capítol de Merlí, la sèrie original de Televisió de Catalunya produïda per Veranda TV, acabava amb un salt endavant en el temps on es mostrava en Pol (Carlos Cuevas) com a professor de Filosofia. Ja rodant aquell final tothom es preguntava si la sèrie continuaria amb ell. Quan l'hi van proposar, no va dubtar ni un segon. Amb "Merlí: sapere aude" se sabrà com l’alumne rebel es converteix en professor disposat, com el seu mentor Merlí, a fer trempar amb la filosofia.Merlí: sapere aude és el viatge d’autoconeixement i el procés de maduresa del Pol. És el seu pas de l’etapa adolescent a adult. "Comença la carrera de Filosofia després de la pèrdua del seu referent", explica Carlos Cuevas. "En aquesta nova etapa coneixerà una nova professora, la catedràtica d'Ètica Maria Bolaño, que li recorda molt el Merlí, no perquè sigui una còpia com a personatge, sinó perquè és una mestra brillant, que interpel·la els alumnes i els fa pensar. En Pol de seguida estableix paral·lelismes amb el seu mentor desaparegut", apunta l'actor."Maria Bolaño és una dona amb molt de caràcter. Preparada, intel·ligent, amb rapidesa mental i sentit de l’humor, però està en un moment personal una mica complicat. Les seves classes són intenses i hi planteja qüestions ètiques sobre l’amor, els diners, la mort... Des de la part professional s’anirà descobrint la seva vida personal", diu María Pujalte parlant del seu personatge. Sobre la relació entre la Bolaño i el Pol afegeix: "Jo soc adulta i ell també. Ha deixat l’institut, ara està a la universitat per estudiar i construir el seu pensament. Aquesta dona li dóna canya, acadèmicament parlant, li pot portar records, ajudar-lo en el dol, però ella no està ni per paternalismes, ni per maternalismes. Ella no és el Merlí".L’espectador trobarà una sèrie que "segueix l’esperit de Merlí", explica el seu creador, Hector Lozano, que afegeix que "té un to molt similar a la sèrie original, però és un producte molt més adult, més madur".Com tot“spin-off, Merlí: sapere aude ha trencat amb bona part del repartiment de la sèrie original. "Per fer una sèrie nova sobre la vida del Pol era imprescindible un nou univers amb nous amics, amors i professors", raona Cuevas, per molt que enyori la resta de peripatètics. Només el Bruno (David Solans), el pare del Pol (Boris Ruiz), la Calduch (Anna Maria Barbany) i la Glòria (Assun Planas) faran el doblet en les dues sèries."Amb la pèrdua del Merlí, el Bruno i el Pol queden units per sempre i la seva relació puja un grau", comenta Carlos Cuevas. "S’entenen, s’escolten i s’estimen més enllà de la relació afectivosexual que puguin tenir. El Pol signa la pau amb ell mateix i s’allibera d’alguns conflictes que el tenien lligat en altres temporades. Aquí fa un pas endavant i s’accepta a ell mateix", apunta.El grup d’amics del Pol està format pel Rai (Pablo Capuz), la Minerva (Azul Fernández), l’Oti (Clàudia Vega) i el Biel (Pere Vallribera). "El Rai és un noi de classe alta. Viu en una casa enorme amb la seva mare però la família és un lloc hostil. Ha crescut amb força carències afectives que l’han convertit en un noi distant i fred que justeja amb les relacions personals", explica Pablo Capuz. "L’Oti ve de Sant Esteve de Palautordera a la ciutat amb ganes de menjar-se el mon. Té ganes de conèixer a tothom, veure com funciona la gent i de passar-s’ho bé", comenta Clàudia Vega. "En Biel és el noi ingenu del grup. Enamoradís, que encara creu que tot és blanc o negre i acaba descobrint que hi ha un munt de matisos. És molt infantil i arriba a la universitat per fer-se gran", diu Pere Vallribera del seu personatge.Rere la càmera hi ha Menna Fité, director de la segona unitat durant les tres temporades de Merlí al costat d'Eduard Cortés, ara es posa al capdavant del vaixell. "Esperem que al ser una sèrie més madura no només enganxi el públic fan de Merlí, que pensem que ja hi serà", apunta Fité. "Comptem d’arribar també als que no van veure la sèrie original en el seu moment però n'han sentit a parlar. Hi ha trames pròpies, per tant malgrat que té punts de connexió, és un spin-off i per tant ens ha fet falta descontextualitzar el personatge per explicar la seva nova història".La UB és el decorat principal. És el punt de trobada de tots els personatges, com ho era l’institut a Merlí. Merlí: sapere aude és també una sèrie bilingüe on català i castellà conviuen, puntualment, amb altres idiomes que es troben en l’ambient universitari."Merlí ha estat sempre una sèrie molt realista. Jo la veia subtitulada, però sempre la vaig trobar d’allò mes creïble. La llengua, aquest bilingüisme, és una manera més de donar-li realisme", comenta María Pujalte, que confessa que, aquesta feina, li està servint per aprendre una mica de català, també. "És una sèrie que busca entretenir però si, de pas, reflexionem una mica... aquesta és la mescla meravellosa que tenia Merlí i que esperem que es mantingui", afirma María Pujalte.

