«El referèndum acordat és una fantasia»: deu reflexions del nou llibre de Puigdemont

Carles Puigdemont acaba de publicar un llibre, Re-unim-nos. Reflexions sobre el retorn a la unitat (La Campana) , amb vocació d'influir en el panorama polític que s'obrirà un cop arribin les sentències del Tribunal Suprem contra els dirigents encausats. La reflexió de Puigdemont conté dos elements substancials: cal una direcció política "coordinada i apoderada que pugui imposar-se a les inevitables tensions partidistes que sorgeixin" -una "direcció aliada", com l'anomena l'expresident-, i que aquest estat major independentista sigui l'encarregat de liderar la nova "confrontació" amb l'Estat.Aquestes són les deu principals reflexions de l'expresident:"El realisme polític exclou una resolució dialogada i negociada amb l'estat espanyol sense passar abans per una nova etapa de confrontació"."Fomentar la idea que la independència pot arribar per altres camins no és realista, i em temo que ara ja tampoc no és honest"."El terme confrontació no és agradable, però no el podem defugir. És una confrontació de llarg recorregut, que té fases de baixa intensitat i d'altres en què serà més alta. És una confrontació que només podem guanyar si la conjuguem amb el llenguatge i les eines del segle XXI"."Plantegem nous reptes als ciutadans que responguin a la mateixa idea de participació [del referèndum] i responsabilitat, i capacitat de decidir. [...] Diguem-los que serà llarg, que serà dolorós i que no serà agradable, però que si ens preparem bé i ens mentalitzem, la possibilitat d'aconseguir-ho i de sobrepassar la paret és ben real i factible"."Hem de treballar amb la realitat, no amb la fantasia ni la màgia. El diàleg, la negociació, el referèndum acordat avui sabem que són fantasties. És una il·lusió"."Si volem viure en una república independent, només ho podrem assolir des de la unitat política. La desunió no ens hi portarà"."Pedro Sánchez, que replica fil per randa les mateixes polítiques, ha fet ballar el cap a una part de l'independentisme"."Avui ja ens podem preguntar si i respondre si, en terme de camí cap a la república, estem millor o pitjor que abans de comprometre els nostres vots per fer president Sánchez sense haver compartit estratègia"."Ni tan sols hem aconseguit que els socialistes es desmarquin de l'aplicació del 155"."Ara ja veiem les mancances i les limitacions de l'estratègia de desunió a què ens han abocat les dinàmiques partidistes".

