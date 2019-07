Batlle referma l'ofensiva contra el «top manta»: «És inadmissible que sigui el primer que vegin els turistes»

Mà dura conta el top manta. El nou tinent d'alcaldia de Prevenció i Seguretat, Albert Batlle, ha refermat aquest dimarts en una entrevista a El Periódico l'ofensiva contra els manters. "És inadmissible que el primer que vegin els turistes quan arriben a Barcelona siguin els manters", ha declarat, just l'endemà que s'anunciés el desplegament d'un nou dispositiu policial permanent de 100 agents de la Guàrdia Urbana, els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària per "erradicar" aquest efecte."És una activitat il·legal i, com a tal, la combatrem", ha assegurat a la mateixa entrevista, on també ha promès accions per acabar amb la petita delinqüència i ha assegurat que el nombre de policies a la ciutat no era, fin el moment, "suficient". "Una cosa és robar un pernil en un supermercat i una altra és fer-ho 40 vegades, com en el cas dels carteristes del metro", afegeix, al referir-se a les bandes organitzades.Segons Batlle, les lleis són per "complir-les" i, en el cas d'expulsió a l'estranger, "qui no hi estigui d'acord que utilitzi els mecanismes per modificar-la". Mentrestant, ha dit, "s'ha d'aplicar".Entre els punts on s'aplica el nou dispositiu hi ha zones del Front Marítim com el passeig Joan de Borbó, la plaça Pau Vila, el moll de Barcelona, la plaça de Catalunya, la Rambla o el Passeig de Gràcia. De fet, al centre de la ciutat i al Front Marítim ja hi havia en marxa dos operatius estables per impedir el que Batlle ja va qualificar dilluns com una "activitat il·legal". L'objectiu, va dir, és que els venedors ambulants no ocupin la via pública, més que no pas que hi hagi detencions o decomís de material.

