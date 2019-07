Els treballadors d'Iberia tornaran a la vaga si l'empresa no negocia aquesta setmana

Els sindicats del personal de terra d'Iberia ha donat fins divendres de marge a la direcció de l'empresa perquè accepti asseure's a negociar, ja que en cas contrari, avisen, convocaran noves mobilitzacions al llarg del mes d'agost. El personal de terra d'Iberia va celebrar dues jornades de vaga el dissabte i diumenge passat , una aturada que juntament amb les tempestes de dissabte va complicar l'operativa a l'Aeroport del Prat i va obligar a suspendre nombrosos vols.Entre els principals motius per convocar la vaga, hi ha la protesta per la manca de contractació estable, la necessitat d'incrementar la plantilla eventual, ja que consideren que no creix en la mateixa proporció que les operacions i els passatgers al Prat, o l'ús "indiscriminat" de les hores extra d'obligat compliment.La decisió de donar una setmana la direcció d'Iberia es va aprovar per majoria, amb 14 vots a favor i dues abstencions, en una reunió aquest dilluns per analitzar els dos dies d'aturada a l'Aeroport del Prat. Els representants sindicals han donat fins aquest divendres, 2 d'agost, com a darrer dia per registrar les noves convocatòries de vaga.En un comunicat, la secció sindicat d'UGT ha agraït a les administracions per haver mediat en el conflicte i ha insistit que "només es pot negociar a Catalunya encara que la signatura final sigui en l'àmbit estatal". Així mateix, han demanat "comprensió" als viatgers afectats per les mobilitzacions i ham celebrat que tant les administracions com l'opinió publica hagin entès aquestes reivindicacions.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor