Castelló de la Plana aprova una pujada del 50% dels sous de l'equip de govern, format per PSOE, Compromís i Podem

El ple de l'Ajuntament de Castelló, en sessió extraordinària i amb els vots a favor de l'equip de govern format pel PSOE, Compromís i Unides Podem-CeM-EUPV –a excepció de la regidora de la confluència María Jesús Garrido, que s'ha abstingut– i en contra de l'oposició –PP, Ciutadans i Vox–, ha aprovat aquest dilluns una proposta que suposa una pujada del 50% dels sous de l'alcaldessa, la socialista Amparo Marco, i de la resta de membres del govern. Mentrestant, les retribucions dels regidors de l'oposició romandran iguals a les de la passada legislatura, amb l'actualització de l'IPC, informa el Diari la Veu. Aquesta proposta s'ha aprovat després que dijous passat l'equip de govern decidís retirar una altra proposta que figurava en l'ordre del dia, la qual, a més de la pujada salarial de l'equip de govern, preveia un increment del 40% dels salaris dels membres l'oposició. El punt va ser retirat de l'ordre del dia en considerar l'equip de govern que el PP havia trencat l'acord que s'havia establit prèviament sobre aquest tema.Així, després de l'aprovació de la proposta aquest dilluns, dins de l'equip de govern, l'alcaldessa –amb dedicació exclusiva– cobrarà 78.554 euros anuals; els regidors amb dedicació exclusiva, 62.843 euros, i els edils amb dedicació parcial (75%), 47.132 euros.Respecte a l'oposició, els regidors amb càrrec de portaveu i una dedicació mínima del 25% percebran 28.806 euros anuals; els regidors amb càrrec de portaveu adjunt amb una dedicació mínima del 20%, 21.451, i els regidors sense càrrec de portaveu amb dedicació mínima del 20%, 14.556.Durant l'explicació de vot, el representant socialista, Rafa Simó, ha assegurat que des de govern els "apesarà" portar aquesta proposta, "perquè haguérem preferit no arribar a aquest punt". Sobre aquest tema, ha recordat que van arribar a un acord amb el PP i van millorar les condicions de l'oposició en l'anterior proposta, "però el PP va trencar l'acord. Per tant, ens hem vist obligats a tornar a les condicions de legislatures passades per als membres de l'oposició". "La proposta d'avui no és fruit d'un enuig, sinó de la ruptura unilateral d'un acord entre grups polítics".Per part seva, el portaveu adjunt del PP, Sergio Toledo, ha justificat el vot en contra dels populars assenyalant que no poden avalar la proposta, "ja que el Codi de Bon Govern local de FEMP (Federació Espanyola de Municipis i Províncies) diu que les retribucions es fixaran amb proporcionalitat" i, segons ha afegit, aquesta proposta "no respecta la proporcionalitat".El portaveu de Ciutadans, Alejandro Marín-Buck, ha apuntat que el ple d'aquest dilluns ha estat "impositiu" i que "per a votar això d'avui no feia falta arribar fins aquí, ja que tenien majoria suficient per a aprovar els sous". Ha apuntat que des del seu grup sempre han defensat que dignificar la política "no passa per pujar-se el sou". "Un augment de sou sempre ha de ser una recompensat al treball ben fet i, en aquest cas, és tot el contrari", ha afegit.Així mateix, ha destacat que Ciutadans no està d'acord amb la pujada del 50% de l'equip de govern, "quan amb la pujada de l'IPC era suficient, igual que han fet amb l'oposició". "Creiem en el diàleg i el consens i per això renunciem a les imposicions", ha conclòs. Finalment, Luciano Ferrer, de Vox, ha considerat que la redistribució salarial d'aquesta proposta és "menys justa i menys solidària" que l'anterior.

