Puigdemont proposa un estat major independentista que lideri la nova «confrontació» amb Espanya

Carles Puigdemont acaba de publicar un llibre, Re-unim-nos. Reflexions sobre el retorn a la unitat (La Campana) , amb vocació d'influir en el panorama polític que s'obrirà un cop arribin les sentències del Tribunal Suprem contra els dirigents encausats. La reflexió de Puigdemont conté dos elements substancials: cal una direcció política "coordinada i apoderada que pugui imposar-se a les inevitables tensions partidistes que sorgeixin" -una "direcció aliada", com l'anomena l'expresident-, i que aquest estat major independentista sigui l'encarregat de liderar la nova "confrontació" amb l'Estat.En el llibre, que havia de ser un article d'opinió però finalment ha acabat sent publicat en format editorial arran de l'extensió, ha estat enviat als presos, als diputats de Junts per Catalunya (JxCat), ERC i la CUP al Parlament i també a les forces independentistes al Congrés dels Diputats. Els representants d'Òmnium i de la Crida Nacional per la República també en tindran un exemplar. Hi podran llegir com Puigdemont desgrana que la resolució del conflicte amb l'Estat no pot ser, ara per ara, "dialogada i negociada". "El realisme polític exclou" aquesta resolució, assegura l'expresident.El líder de JxCat assenyala que no es podrà arribar a aquesta fase sense una nova "confrontació", i assenyala que "fomentar la idea que la independència pot arribar per altres camins no és realista", i tampoc "honesta". "És una forma de fer passable una renúncia a l'estat independent, però no deixa de ser una renúncia. Ningú sap com es pot assolir la independència sense una confrontacuó amb l'Estat", reflexiona. En aquest sentit, assegura que el referèndum acordat és avui "una fantastia"."Si volem viure en una república independent, només ho podrem assolir des de la unitat política. La desunió no ens hi portarà. Per tant, en la meva opinió, qui vulgui lluitar per la independència no podrà reeixir de cap manera anant en contra de la unitat. Serà una lluita infructuosa. Pot voler i assolir altres objectius polítics, tots igual de nobles i legítimes, però totes dues coses alhora no poden ser", assegura l'expresident, que situa la "direcció aliada" com una via per aconseguir més poder institucional.En aquesta línia, Puigdemont posa l'exemple de les eleccions municipals. "Si per avançar en el camí de la república independent la direcció aliada hagués convingut que era fonamemental assolir el govern a l'Ajuntament de Barcekona, no ens hauríem pogut permetre invents ni llistes separades", manté. També es refereix a la Diputació de Barcelona, on el seu partit -JxCat- va pactar amb el PSC, a qui va facilitar la presidència. Això s'hauria pogut evitar, diu, amb una estratègia diferent en els partits judicials que atorguen els diputats provincials que conformen l'organisme.Les paraules que dedica l'expresident a Pedro Sánchez, líder del PSOE, no són amables. L'acusa, de fet, de promoure les mateixes accions repressives que Mariano Rajoy, però sense un llenguatge "tan barroer i bel·licós". "Sánchez, que replica fil per randa les mateixes polítiques, ha fet ballar el cap a una part de l'independentisme", sosté Puigdemont, que es refereix a l'episodi de la moció de censura que va permetre al cap de files socialista arribar a la Moncloa amb el suport del PDECat i d'ERC.Al PSOE, segons l'expresident, se l'està "blanquejant". "Avui ja ens podem preguntar si i respondre si, en terme de camí cap a la república, estem millor o pitjor que abans de comprometre els nostres vots per fer president Sánchez sense haver compartit estratègia", assegura Puigdemont, que acusa el líder del PSOE d'haver "endurit" la negativa a dialogar amb els independentistes i el Govern.

