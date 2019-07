VÍDEO Així van arrencar la pancarta de suport als presos de la Paeria

Els membres del comando "Groc&Lloc" han intentat arrencar la matinada del dilluns la pancarta de suport als presos independentistes que penja del balcó de la façana de l'avinguda de Blondel de l'Ajuntament de Lleida. Els autors de l'acció han trencat la pancarta tot i que no han aconseguit despenjar-la. La Guàrdia Urbana ha identificat tres homes quan intentaven arrencar la pancarta, passades les tres de la matinada.En la pancarta, que el govern municipal va penjar l'1 de juliol, s'hi llegia el lema "Llibertat presos polítics i exiliats. Free political prisoners and exiles" i anava acompanyada per un llaç groc. La Paeria, que denunciarà els fets, preveu reposar en els pròxims dies la pancarta per una de nova, segons han indicat fonts municipals.Les tres persones del grup, residents a Barcelona, també han tret llaços i símbols independentistes a diferents municipis de la demarcació de Lleida en les darreres hores.

