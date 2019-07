Polítics i intel·lectuals reclamen a PSOE i Podem que formin govern

El Grup Pròleg, format per personalitats de l’àmbit social i acadèmic i impulsat des de Catalunya, reclamen avui en un article publicat a El País que el PSOE i Podem reprenguin les negociacions per formar govern. “L’acord és necessari, bé amb una coalició o amb un acord programàtic comú”, apunten els signants, que també creuen que seria un “error” caure en el “fatalisme”. “Un acord és difícil, però possible”, argumenten al rotatiu El Grup Pròleg compta, entre d’altres, amb dos tinents d’alcalde de Barcelona, Laia Bonet i Joan Subirats, una del PSC i l'altre dels comuns. La resta de persones que el formen són: Jordi Amat, Marc Andreu, Margarita Arboix, Oriol Bartomeus, Joan Botella, Victòria Camps, Joan Coscubiela, Jordi Font, Mercedes García-Aran, Gemma Lienas, Pilar Malla, Oriol Nel·lo, Raimon Obiols, Lluís Rabell, Joan Subirats, Marina Subirats i Josep Maria Vallés. El grup va néixer fa dos anys i mostra la seva preocupació per la situació política a Catalunya i les seves conseqüències, així com la disconformitat amb la presó preventiva dels líders independentistes.Al seu article, asseguren que un pacte entre PSOE i Podem “és un acord necessari, donada l’actual situació”, ja que si s’han de tornar a repetir les eleccions a la tardor en unes circumstàncies excepcionals (desmoralització pel desacord, sentència del procés, Brexit sense acord...) poden donar lloc a una “regressió de la correlació de forces i la derrota de les esperances de molta gent”.

