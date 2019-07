El jutge imputa el BBVA per contractar Villarejo

El jutge de l’Audiència Nacional Manuel García Castellón ha decidit imputar aquest dilluns el BBVA, com a persona jurídica, pels presumptes delictes de suborn, revelació de secrets i corrupció en els negocis, en relació a una operació d’espionatge que el banc podria haver encarregat el 2004 al comissari jubilat José Manuel Villarejo.Així, el titular del Jutjat Central d’Instrucció número 6 accepta la petició de la Fiscalia Anticorrupció d’investigar si el banc hauria encarregat a Cenyt, grup empresarial del comissari, serveis d’espionatge a diverses persones.Aquesta investigació s’emmarca en la novena peça del cas Tándem, relativa als treballs portats a terme pel policia, que es troba en presó preventiva des de novembre de 2017, durant 13 anys i a canvi d’una quantitat estimada en uns 10 milions d’euros. El cas Tándem es troba sota secret de sumari.Segons Anticorrupció, el BBVA dirigit per Francisco González va contractar l’entramat empresarial de Villarejo pel desenvolupament de serveis d’intel·ligència “de naturalesa patrimonial i caràcter il·lícit”, a més de seguiments personals i accés a comunicacions o documentació bancària que, segons el seu parer, van suposar “múltiples” vulneracions de drets fonamentals de diverses persones.El president actual del BBVA, Carlos Torres, ha afirmat que la “prioritat” de l’entitat és l’esclariment dels fets i la col·laboració amb la justícia. En un comunicat, el banc assenyala que la condició d’investigat “no implica, en aquesta fase preliminar, l’acusació formal per cap delicte”, i destaca que el BBVA ha anat aportant informació a la causa des d’un principi.

