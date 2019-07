El Banc de Sang alerta que calen 20.000 donacions a l'agost

El Banc de Sang ha alertat que els hospitals catalans necessitaran 20.000 donacions de sang durant el mes d'agost (unes 800 diàries) per atendre malalts i accidentats. Segons l'entitat, durant el juliol les aportacions de la ciutadania han baixat un 20% a Catalunya en relació a l'any passat, mentre que el subministrament als hospitals ha augmentat un 10%. El descens té a veure, segons l'entitat, amb els episodis de calor.En aquests moments hi ha reserves de sang per a set dies, quan, subratlla, allò òptim és que n'hi hagi per a deu. Dels grups més sensibles, els negatius, hi ha sang per a tres dies, per la qual cosa l'entitat demana a les persones amb aquest grup sanguini que s'acostin a donar-ne abans de marxar de vacances.Finalment des del Banc de Sang recorden que el 15 de juliol es va activar la campanya Aquest estiu, anima't a donar sang , que proposa que tothom que faci una donació comparteixi la imatge a través de les xarxes socials per animar altres persones a seguir el seu exemple.

