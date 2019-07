La PAH veu «insuficients» les propostes de Govern i Ajuntament per a les 600 famílies reallotjades

La Plataforma d'Afectats per la Hipoteca (PAH) ha considerat "insuficients" les propostes que l'Ajuntament de Barcelona i el Govern han presentat a la primera reunió del Gabinet de Crisi per atendre les 600 famílies de la ciutat desnonades i reallotjades en pensions o albergs. El Gabinet s'ha reunit aquest dilluns per primer cop després que la setmana passada la PAH i les tres administracions competents en la matèria -Ajuntament, Govern i executiu estatal-, pactessin crear-lo en una trobada a quatre bandes forçada per l'entitat . Finalment, però, l'administració espanyola no hi ha assistit. La PAH espera que la Delegació del Govern reconsideri la postura i s'incorpori "el més aviat possible" al gabinet "tal com s'havia compromès públicament".La PAH recorda que a la trobada de la setmana anterior, on es va acordar la creació del Gabinet de Crisi, les tres administracions es van comprometre a "explorar mesures concretes" per fer front a la situació i "fer efectiu un pla executiu a principis de setembre".Després de la reunió d'avui, l'entitat ha lamentat que cap de les dues administracions presents a la reunió ha "pogut concretar cap mesura innovadora" més enllà de les que ja s'intenten implementar, que a parer de la PAH "s'han demostrat insuficients" per donar solució a les 600 famílies i per "frenar l'augment d'aquesta realitat".Segons ha explicat la plataforma, les dues administracions s'han "compromès" a portar un pla executiu la segona setmana de setembre especificant mesures, pressupost i calendari d'implementació.D'altra banda, la PAH ha recordat a l'administració espanyola que es va comprometre "públicament" no només a assistir al Gabinet de Crisi, sinó a "la cessió dels habitatges de la Sareb i Bankia, el cens dels habitatges, edificis i solars de la seva titularitat i la destinació de la part del pressupost del 'Plan de Vivienda'".A banda d'això, l'associació civil opina que les propostes de l'Ajuntament i de la Generalitat són "totalment insuficients per acabar amb el greu problema dels reallotjaments indignes". Lamenta que les administracions responsables "no estan a l'alçada" de la situació i subratllen que "no actuen a la velocitat que l'emergència requereix".

