Rufián carrega contra Colau i Batlle: «Aquests són els 'vots gratis' de Valls»

5 asesinatos en 1 mes pero el problema son quienes mal venden lo único que pueden vender durante 10 horas frente a una manta.



Estos son 'los votos gratis' de Valls.



Así no @AdaColau https://t.co/fkrzCgNWy9 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) July 29, 2019

El portaveu d'Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) al Congrés dels Diputats, Gabriel Rufián, ha carregat contra les mesures d'Albert Batlle, regidor de Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, per tractar el tema dels manters a la capital catalana. A través d'una piulada al seu compte de Twitter, Rufián assenyala que les mesures de Batlle "són els vots gratis de Valls"."Cinc assassinats en un mes però el problema son aquells que venen l'únic que poden vendre durant deu hores davant d'una manta", assenyala el diputat republicà. Rufián apunta als vots que va rebre Colau per a ser investida per part del grup municipal de Manuel Valls, a més de no compartir el reforç d'agents dels cossos de seguretat que ha implementat Batlle. Un patrullatge permanent de 100 agents de la Guàrdia Urbana , els Mossos d'Esquadra i la Policia Portuària. Aquesta és l'aposta del tinent d'alcalde de Prevenció i Seguretat de l'Ajuntament de Barcelona, Albert Batlle, per "erradicar" el top manta a la ciutat.Ho ha anunciat després que aquest dilluns a les 10.00 del matí ja s'hagi posat en marxa la nova ordre que buscarà "impedir que l'activitat es desenvolupi", segons Batlle. Tal com ja s'ha fet evident, els tres cossos cossos de seguretat realitzaran un patrullatge intensiu en diversos punts de la ciutat i durant les hores de més afluència de turistes, amb l'objectiu que els manters no s'instal·lin a la via pública.

