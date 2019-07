Un empresari implica Germà Gordó en el cas del 3% davant l'Audiència Nacional

L’empresari Juan Manuel Parra ha implicat aquest dilluns l’exconseller de Justícia Germà Gordó –ja imputat pel cas 3%- a la suposada trama de finançament il·legal de CDC. Parra ha declarat durant dues hores davant el jutge de l’Audiència Nacional José de la Mata el mateix que ja va confessar als jutjats de Barcelona, on va explicar que el 2010 tres empreses que administra -Hispart, Audiovisual Exit i Esterorent- havien cobrat a través d'una productora de TV3 tasques que en realitat havia fet per la campanya de CDC a la presidència de la Generalitat.Segons recullen diversos mitjans, Parra ha explicat que els cobraments es van vehicular d’aquesta manera per ordre de l’exconseller Germà Gordó i a través de l’empresa Triacom, participada per l’exgerent de TV3 Oriol Carbó. Segons ha expicat, va mantenir trobades periòdiques amb Carbó perquè aquest li digués els conceptes on havia de carregar les factures.Segons la declaració que ha fet al llarg de dues hores, en una reunió Carbó li va demanar que fes factures falses a nom de Triacom i ho posés com a concepte l’aportació d’aparells audiovisuals per a programes de TV3 com El gran dictat o Fish and Chips. Amb tot, durant l’interrogatori no ha quedat clara la quantitat que va cobrar per aquests conceptes.Parra també ha lliurat a De la Mata un enregistrament que recull una conversa seva amb l’exconseller Gordó datada el 2011 on li reclama el pagament del deute, segons recull El Periódico. A més, hi ha afegit els albarans dels serveis prestats a CDC i fins i tot els plànols de distribució dels espais que les seves empreses van muntar per als actes de campanya.Parra ja va ser condemnat a vuit mesos de presó per part de l’Audiència de Barcelona pel finançament de CDC a través del Palau de la Música. També va confessar que havia fet altres tasques per al partit per la campanya del 2014 al Congrés dels Diputats.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor