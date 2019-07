L'ANC no inclourà representants polítics a la zona de convidats de la Diada

El Secretariat Nacional de l'ANC ha decidit no convidar representants polítics a l'espai reservat per a personalitats a la concentració de la Diada de l'11-S d'enguany. Aquesta decisió arriba després que s'hagin exemplificat les discrepàncies estratègiques entre les diverses formacions independentistes, com en el cas del pacte a la Diputació de Barcelona i en diversos ajuntaments, i que va d'acord amb l'exigència ja expressada per l'entitat als partits per "deixar enrere les lluites internes i treballar la unitat". De fet, l'organització ja va anunciar que l'11-S giraria al voltant d'aquesta reivindicació.Aquest acte de la Diada serà, doncs, el primer dels que ha organitzat l'ANC on els polítics no tinguin reservat un espai preferent. Sí que seran a la zona de convidats, però, els representants del món municipal, ja que l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) és col·laboradora de l'acte. La decisió, de fet, també l'ha fet pública al seu perfil de Twitter Joan Marc Jesús, un dels 77 secretaris nacionals de l'entitat, que ha adjuntat una imatge amb un fragment de la decisió presa on s'explicita que l'acord s'ha pres "per consens" i després de tenir en compte els suggeriments de diverses assemblees territorials.En aquest mateix tuit, Jesús també ha emplaçat alguns dirigents sobiranistes com Sergi Sabrià, Marta Vilalta, Elsa Artadi i Aurora Madaula a "escoltar el que la gent demana", en referència a la unitat independentista. De fet, la diputada de JxCat i membre de la Crida, Aurora Madaula, ha volgut mostrar el seu acord i ha assegurat que hi està "totalment a favor".

