Els editorials de la premsa de Madrid vulneren la presumpció d'innocència dels presos polítics

Quin és el tractament que van fer els articles editorials de la premsa madrilenya del judici de l'1-O? Aquesta és la pregunta que respon el periodista Joan Canela a l'informe "Editorials que sentencien. El judici de l'1-O, a la premsa impresa de Madrid" que publica Mèdia.cat, l'Observatori Crític dels Mitjans impulsat pel Grup de Periodistes Ramon Barnils. En aquesta nova anàlisi periodística es posa la lupa sobre 63 editorials de El País, La Razón, l'ABC i El Mundo entre els mesos de febrer i juny del 2019, coincidint amb el curs del judici al Tribunal Suprem. Tots els rotatius, conclou l'informe, vulneren de forma reiterada la presumpció d'innocència dels acusats.Concretament, tots els diaris coincideixen en pressuposar la culpabilitat dels dirigents independentistes jutjats, fins al punt que en ocasions se n'exigeix la condemna. Les capçaleres atorguen veracitat als presumptes delictes pels quals s'acusa els presos polítics, així com al suposat ús de la violència que acreditaria la rebel·lió. Segons l'autor de l'informe, El País és l'únic que es desmarca lleugerament dels altres, malgrat que tots utilitzen un llenguatge fortament connotat, des de l'insult fins a l'ús de termes bèl·lics i militars.Exemples d'això, indica l'informe, és anomenar "colpistes" de forma continuada als acusats, de manera que es vulnera la presumpció d'innocència a la qual els mitjans estan obligats per l'article 5 del codi deontològic de la Federació d'Associacions de Periodistes d'Espanya (FAPE). En cap dels casos estudiats, a més, es posa en dubte la seva culpabilitat, es demana respecte pels seus drets o es fa esment de la presumpció d'innocència.A més, en determinats moments d'especial rellevància informativa els quatre diaris amaguen esdeveniments clau com l'informe del grup de treball de Nacions Unides sobre les detencions arbitràries o les imatges de la violència policial durant l'1-O. Per contra, remarquen o destaquen fets com la inadmissió al Tribunal d'Estrasburg del recurs de Carme Forcadell. En el cas d'una editorial de El Mundo, precisa Canela, es menteix de forma flagrant quan s'assegura que el 20 de setembre del 2017 es va "assaltar" la conselleria d'Economia.Si bé totes les editorials expressen el posicionament de les capçaleres i es converteixen en articles d'opinió, han de cenyir-se als fets, conclou el periodista. Sobretot, puntualitza, tenint en compte l'alta capacitat d'aquests quatre diaris per marcar l'agenda informativa espanyola.

