Rèplica a una informació publicada per NacióDigital

Antonio Muñoz Juncosa ha adreçat ael següent escrit, en ús del dret que li confereix la Llei 2/1984, en relació a una notícia publicada el passat 14 de juliol amb el titular "L'Ajuntament de Barcelona expedienta l'interventor municipal per dos pisos turístics il·legals a la seva finca", que reproduïm tot seguit:En primer lloc, he d'assenyalar que resulta sorprenent l'interès periodístic que pot tenir la notícia que ens ocupa, però en tot cas la meva conducta ciutadà particular, és ajustada a la llei.Per començar, conscient de la problemàtica que comporta per a la ciutat, els contractes que es signen en el meu nom sempre incorporen la següent clàusula com a compromís de l'arrendatari:G) A no dedicar la vivienda a actividades turísticas, entendiendo por tales las descritas en el art. 66 del Decreto 159/2012, de 20 de noviembre, de establecimientos de alojamiento turístico y de viviendas de uso turístico, o norma que la sustituya. El incumplimiento de dicha obligación se fija como causa especial de resolución contractual y el arrendatario vendrá obligado a asumir los daños y perjuicios que, por esta causa, se hubieren irrogado al propietario de la vivienda, entre otros y sin ánimo exhaustivo, las multas, sanciones y costas judiciales por la realización de la citada actividad.Aquesta clàusula no és de les generals del Col·legi d'Administradors de Finques sinó meva pròpia, En tot cas, el seu mitjà era coneixedor d'aquesta circumstància perquè jo mateix li vaig comentar al periodista, per la qual cosa ell hauria d'haver comprovat aquest extrem. Si m'hagués demanat confirmació, li hauria facilitat, de la mateixa manera que li vaig fer arribar altres extrems.També cal tenir en compte que una cosa és iniciar un expedient per una denúncia i una altra molt diferent que sigui adoptada una resolució sancionadora. Són procediments rigorosos i no és suficient amb una simple denúncia.Els llogaters poden desenvolupar al pis del qual tenen la possessió qualsevol activitat lícita sense cap necessitat d'autorització meva, i jo estic obligat a respectar-ho, i ho respecto.Davant la situació exposada al seu mitjà i de la qual jo no tenia cap constància, vaig posar-me en contacte amb el llogater per contrastar els fets que vostès exposen. Ell mateix em va fer arribar un informe realitzat per la Direcció de Serveis d'Inspecció de l'Ajuntament de Barcelona de data 2 d'octubre de 2018, sota núm. d'expedient AUT.-01-2018-01444: Vistes les actuacions dutes a terme es conclou que l'habitatge ubicat al carrer Pescadors, 48, PAT 1a. NO ES REALITZA l'activitat d'habitatge d'ús turístic, d'acord amb la definició de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de Turisme de Catalunya…Els llogaters que vostè esmenta al seu article són tan veïns com qualsevol altre de l'edifici i de la ciutat, amb els mateixos drets i deures, i amb tot el dret a viure tranquils i sense intromissions a la seva vida, i tot just fa pocs mesos l'Ajuntament ha certificat l'ús correcte del seu habitatge.El contracte que tinc signat, com tots els contractes, obliga totes dues parts, i en el cas que no es porti a terme cap activitat no permesa per la llei, estic obligat al respecte dels seus drets. Només en el cas que l'Ajuntament imposi sancions per ús turístic, no abans, és quan puc resoldre el contracte, però no per mi mateix, sinó davant els Tribunal, i els antecedents m'obliguen a ser curós.El seu mitjà, sense cap confrontació de les fonts, i malgrat que jo mateix vaig indicar el que manifesto mitjançant el dret de rectificació, ha perjudicat greument el meu honor.Vostè també es refereix a un procediment judicial que ens va afectar a la meva dona i a mi, i donada la importància de la seva al·lusió, i encara que manifesta que ha estat sobresegut, he de fer unes precisions per aclarir la seva afirmació.No es tracta d'unes contractacions irregulars, com vostè incorrectament afirma, sinó d'uns processos selectius de funcionaris, per als quals vam ser designats presidents de l'òrgan de selecció de dos procediments diferents tant la meva dona com jo, Efectivament, vam ser tots dos imputats, però el nostre recurs va ser estimat per la interlocutòria 163/218 de l'Audiència Provincial de Tarragona, secció 2a., no per cap tecnicisme jurídic, sinó perquè com diu l'Audiència:"En ningún caso se identifica ni tampoco se infiere del examen de les actuaciones ilegalidad alguna con relevancia penal en la actuación de los presidentes de los diferentes procesos selectivos, como de hecho de alguna manera ya apuntábamos en nuestra anterior resolución."Ho pot comprovar al buscador gratuït de la jurisprudència CENDOJ.Caldria esperar, donada la sensibilitat del seu mitjà en aquestes qüestions, un major respecte no ja per la presumpció d'innocència sinó, amb més motiu, per la constatació d'aquesta innocència.D'altra banda, el mateix Antonio Muñoz Juncosa ha adreçat aun segon escrit, en ús del dret que li confereix la Llei 2/1984, en relació a una notícia publicada el passat 15 de juliol amb el titular "L'interventor de l'Ajuntament és titular d'almenys una societat amb grans propietaris de pisos", que reproduïm tot seguit:En primer lloc, he d'assenyalar que estic obligat de nou a exercir el meu Dret de Rectificació, i resulta encara més sorprenent l'interès periodístic que pot tenir la notícia que ens ocupa, però en tot cas la meva conducta ciutadà particular, continua essent ajustada a la llei.La informació que difon els meus béns és d'àmbit exclusivament privat.L'article té un apartat que diu expressament "esquivar la 24/2015", es refereix a la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de mesures urgents per a afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.D'antuvi, cal esmentar que en cap moment la llei obliga els propietaris a organitzar el seu patrimoni d'una manera o altra. No obliga els propietaris d'immobles a aportar-los a una societat com es suggereix a l'article. No ho pot fer per una raó molt simple que es diu llibertat d'empresa, principi bàsic a la Unió Europea i reconegut a la Constitució Espanyola.Òbviament la forma d'organització té conseqüències, unes favorables i d'altres desfavorables. En tot cas, la situació jurídica dels béns esmentats és anterior a l'entrada en vigor de la Llei 24/2015, i li insto a que concreti on és la il·legalitat, l'obligació legal de fer el que ha escrit , o bé reconegui la seva gratuïta afirmació.Com es torna a referir el seu mitjà, sabrà amb quina intenció, a un procediment judicial que ens va afectar a la meva dona i a mi, i donada la importància de la seva reiterada al·lusió, i encara que manifesta que ha estat sobresegut, he de tornar a fer unes precisions per aclarir la seva informació.Es tracta de processos selectius de funcionaris, per als qual vàrem ser designats presidents de l'òrgan de selecció de dos procediments diferents, tant la meva dona com jo. Efectivament, vam ser tots dos imputats, però el nostre recurs va ser estimat per la interlocutòria 163/218 de l'Audiència Provincial de Tarragona, secció 2a., no per cap tecnicisme jurídic, sinó perquè com diu l'Audiència:"En ningún caso se identifica ni tampoco se infiere del examen de les actuaciones ilegalidad alguna con relevancia penal en la actuación de los presidentes de los diferentes procesos selectivos, como de hecho de alguna manera ya apuntábamos en nuestra anterior resolución."Com ja vaig comentar al meu anterior exercici del Dret de Rectificació, ho pot comprovar al buscador gratuït de la jurisprudència CENDOJ.Torno a insistir, caldria esperar, donada la sensibilitat del seu mitjà un major respecte, no ja per la presumpció d'innocència sinó, amb més raó, per la constatació d'aquesta innocència. Com pot veure de la resolució judicial, vaig patir sense cap motiu "pena de banquillo", i ara vostè em condemna de forma reiterada a "pena de Google".

