L'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts surt de l'AMI

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat) ha formalitzat aquest dilluns la sortida de l’Associació de Municipis per la Independència (AMI). L’alcalde socialista Miguel Comino ha assegurat que vol “prioritzar les despeses en l’àmbit municipal” i ha destacat que existeix una sentència judicial que fa “absolutament impossible” pagar les quotes a l’entitat.En un comunicat, el consistori ha recordat que PSC-Sant Vicenç en Positiu –únic partit del govern amb el suport extern de Cs- és “desfavorable als principis de l’AMI”, motiu pel qual ha decidit tallar les relacions amb aquesta associació.L’Ajuntament que anteriorment havia liderat el president d’ERC, Oriol Junqueras, va aprovar l’adhesió a l’AMI el setembre del 2012. Segons recorda l’actual govern socialista, durant el mandat 2015-2019 els pressupostos municipals van reservar 2.231 euros a pagar les quotes de l’AMI, si bé assegura que mai es van arribar a abonar.L'Associació de Municipis per la Independència (AMI) ha replicat a l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts que per a deixar de ser associat cal que ho aprovi el ple municipal, un extrem que no els "consta" que s'hagi produït. "És del tot necessari que s'aprovi per la majoria absoluta del plenari, tal com es recull als estatuts", ha expressat l'entitat en un comunicat.

