Els repartidors de Glovo faran vaga l'1 d'agost

Els repartidors de la plataforma Glovo estan convocats a una vaga el pròxim 1 d'agost per protestar, entre d'altres, per la seva condició de falsos autònoms, per la "falsa" flexibilitat o contra el tracte que reben per part d'alguns locals.A més, també denuncien que des de l'empresa se'ls pressiona per finalitzar les comandes que se supera el límit d'espera per rebre'n una, a més d'un sistema de puntuació "ineficaç". El mateix dia de la vaga, els treballadors estan convocats a una concentració a la Sagrada Família a partir de les dotze del migdia.La protesta arriba després de diverses sentències a favors i d'altres en contra sobre el règim laboral dels repartidors i les condicions en què treballen, un conflicte que es va agreujar arran de la mort d'un repartidor de la plataforma fa unes setmanes. De moment, l'empresa ha declinat fer cap comentari.

