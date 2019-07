La Costa Brava podria acollir el segon refugi de dofins del món

La Costa Brava podria acollir el segon refugi natural de dofins del món. El projecte es troba ara en la fase d'estudi, per tal de comprovar si l'espai reuneix les condicions necessàries per a què hi visquin aquests cetacis. L'entitat encarregada de fer l'estudi és l'ONG Nova Eucària i, si finalment el procés tira endavant, els dofins que ara estan en captivitat en diversos centres de Catalunya hi podrien viure en condicions de semillibertat.En declaracions ala presidenta de Nova Eucària, Anna Carbonell, ha explicat que els experts que col·laboren amb l'ONG analitzen l'impacte ambiental d'aquest tipus de refugi, i valoren també les característiques que hauria de complir per poder acollir amb garanties els dofins, per exemple pel que fa a la fondària. "La zona on es faci no pot tenir ni pressió humana ni industrial", concreta Carbonell, que explica que l'estudi es basa entre altres coses en el cas de Baltimore, on s'hi ubica l'únic refugi d'aquest tipus del món.Una de les característiques que haurà de tenir és que haurà d'estar delimitat. "Els dofins no poden viure en llibertat absoluta perquè han estat molts anys en captiveri, i no tenen els instints prou desenvolupats per garantir-los la supervivència", explica Carbonell. I en aquest sentit, apunta que s'està treballant també per definir quins materials s'hauran d'utilitzar i quines mides mínimes ha de tenir l'espai.Hi ha dues zones del litoral català que podrien tenir aquest refugi, una d'elles la Costa Brava. Si finalment tira endavant, podria acollir els 22 dofins que a dia d'avui hi ha a Catalunya. Ara, aquests cetacis es troben distribuïts entre l’Aquopolis Costa Daurada, a Vila-seca, on n'hi ha deu; a Marineland, a Palafolls, on n'hi ha vuit; i al Zoo de Barcelona, on en queden quatre, després que sis es reubiquessin a l'Oceanogràfic de València.El mes de juny, els grups parlamentaris van posicionar-se a favor d'una proposició de llei per abolir els delfinaris i prohibir que els cetacis visquin en llibertat. Inclou també la creació del refugi per dofins, però el text encara es troba en període d'esmenes i per tant podria canviar. Nova Eucària, juntament amb d'altres entitats, va ser una de les impulsores d'aquesta proposició.Un requisit indispensable per a la creació del refugi, tal com remarca Carbonell, és que la llei s'aprovi i entri en vigor, però admet que la qüestió econòmica és la que més espanta. "Aquest tipus de projecte són grans econòmicament", explica a aquest diari. Tot i així, destaca també la feina de l'ONG "en l'àmbit privat" per tal que diverses empreses s'involucrin en el projecte per fer-lo viable en termes econòmics.

