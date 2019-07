Renfe cancel·la 707 trens aquest dimecres a tot l'Estat

Renfe ha anunciat la cancel·lació de 707 trens de passatgers per a aquest dimecres, 31 de juliol, en afectacions tant per als viatges d'AVE i llarga distància com els de mitjana distància (regionals). Aquesta afectació també perjudicarà els trens de Rodalies a Catalunya, que funcionaran al 40% del seu servei.



Les aturades seran de vuit hores i es dividiran en dues franges: de 12.00 a 16.00 i de 20.00 a 24.00. Durant la resta de la jornada els trens haurien de funcionar amb normalitat. Aquesta convocatòria afecta quatre jornades: aquest dimecres 31, el dimecres 14 d'agost, el divendres 30 d'agost i el diumenge 1 de setembre.

En total, hi haurà 230 combois afectats de l'AVE i llarga distància i els altres 477 són regionals. Aquestes cancel·lacions són arran de les aturades parcials convocades per la CGT per a la millora de les condicions laborals dels treballadors de les línies ferroviàries.El ministeri de Foment, segons recull el 3/24 , estableix uns serveis mínims on determina que han de circular el 78% dels trens d'AVE i llarga distància i un 65% dels de mitjana distància. El sindicat de la CGT considera "desmesurats" aquests serveis mínims i per contra, Foment assegura que aquestes aturades "perjudiquen el ciutadà".La CGT ha convocat aquestes aturades per reclamar diverses millores, com un augment de les taxes de reposició, la conciliació familiar, que s'aturi l'externalització dels serveis o el dret a promoció interna, entre d'altres. Segons el sindicats, amb la manca de personal no és possible "mantenir i garantir la prestació d'uns serveis de qualitat i garants d'un ferrocarril per a la majoria" i que es compleixi el reial decret 6/2018 referent a l'augment dels llocs de treball i a la reducció de la jornada setmana a 37,5 hores a la setmana.El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Ministeri de Foment han dictats uns serveis mínims del 40% a Rodalies en la vaga convocada pel sindicat CGT dimecres que ve. Concretament, l'aturada serà de dotze del migdia a quatre de la tarda i de vuit del vespre a mitjanit, mentre que durant la resta de la jornada el servei serà l'habitual.

