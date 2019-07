Punt final al litigi entre els germans Font per Bon Preu

Els germans Font han posat aquest dilluns punt final al litigi per Bon Preu . Avui s'ha formalitzat l'acord de compravenda per part de Bon Preu Holding, propietat de Joan Font, a Espai d'Inversions, propietat de Josep Font, del 50% de les accions del Grup Bon Preu per un preu de 350 milions d'euros.Amb aquesta transacció es fa efectiu el preacord tancat entre les parts el passat dia 10 de juliol que es perfeccionarà progressivament en els propers temps. Amb la compra acaba un conflicte que feia molts anys que durava i posa punt final a "la incertesa i preocupació" que fins ara tenien totes les parts afectades, expliquen des de Bon Preu en un comunicat. Apunten al fet que la compravenda permetrà consolidar "l'accionariat" i continuar "l'exitós creixement i expansió" del grup.Actualment, el Grup Bon Preu està format per 7.327 persones (dels quals un 98% tenen un contracte fix) i té 131 supermercats Bonpreu, 54 hipermercats Esclat, 49 benzineres EsclatOil i ven pel canal online amb 13 punts de recollida i realitza entrega a domicili en dues zones de Catalunya (Vic i Granollers). A tancament de l'exercici 2018 la facturació del Grup va ser de 1.347 milions d'euros (vendes sense IVA), el que representa un creixement del 12,4% respecte a l'exercici anterior.En el que resta d'exercici el grup preveu obrir els supermercats Bonpreu del carrer Urgell de Barcelona, el de Viladecavalls, Sant Fruitós del Bages, els Esclat de Granollers, Manlleu, Igualada i els centres de recollida de compra Online de Sant Cugat de Vallès, Igualada, Valls i Granollers, així com el servei a domicili a l'àrea del Gironès i de Sabadell.

