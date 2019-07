El govern Colau i la Generalitat s'avenen a plantejar un peatge ambiental a Barcelona

Pagar per entrar en cotxe a Barcelona podria ser una possibilitat si la Zona de Baixes Emissions (ZBE), que vetarà l'entrada dels vehicles més contaminants a la ciutat a partir de l'1 de gener, no dona els resultats esperats.Tant la Generalitat com l'Ajuntament de Barcelona plantegen implantar el peatge mediambiental si la ZBE no contribueix a reduir prou la contaminació. La tinent d'alcaldia d'Ecologia, Janet Sanz, ha assegurat després d'una reunió aquest dilluns amb la Generalitat i l'Àrea Metropolitana de Barcelona, que els estudis per implantar el peatge ja estan en marxa. A hores d'ara falta per definir el sistema de pagament, cosa que depèn de l'Estat perquè l'Ajuntament no en té competències.El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha avisat que el peatge urbà no seria una iniciativa a llarg termini en cas que els resultats de la Zona de Baixes Emissions no siguin els desitjats.Brussel·les ja ha portat Espanya davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) pels alts nivells de contaminació a Barcelona, la zona del Baix Llobregat-Vallès i Madrid i es preveu que el tribunal trigui 18 mesos a prendre una decisió. En aquest temps, les administracions han assegurat que volen accelerar l'impuls de mesures contra la pol·lució.Entre aquestes mesures, hi ha la implementació de zones de baixes emissions a municipis metropolitans o l'acceleració dels carrils Bus-VAO a la B-23 i de la C-245.Sobre la taula també hi ha l'opció d'incrementar els serveis de transport públic, tot i que per ara no s'han plantejat mesures concretes en aquest sentit. Calvet sí que ha demanat una reunió amb la ministra de Transició Ecològica, Teresa Ribera, per exigir més inversions de l'Estat en transport públic a Catalunya.Generalitat i Ajuntament no es posen d'acord sobre el futur de dues de les infraestructures que generen més contaminació a Barcelona: el port i l'aeroport.Mentre que Calvet no s'ha mostrat partidari de reduir-hi l'activitat, Sanz ha demanat que les dues infraestructures deixin de créixer, i ha qualificat de "declaracions buides" qualsevol discurs sobre polítiques mediambientals que no vagi acompanyat d'una aposta pel decreixement del port i l'aeroport.

