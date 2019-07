Detingut un jove a Vilafranca del Penedès per assetjar una nena de 12 anys

La Policia Local de Vilafranca de Penedès va detenir la nit de divendres 26 de juliol un jove per haver assetjat una nena de 12 anys. L'arrestat té 26 anys i els fets van tenir lloc a la plaça de Pau Casals, al barri de l'Espirall. Segons va explicar la mare de la menor, no era la primera vegada que l'individu seguia i assetjava la menor.Es dona la circumstància que el detingut ja havia estat arrestat feia poques setmanes per atemptat contra els agents de l'autoritat, desobediència greu, resistència greu i delicte de lesions a la mateixa plaça de Pau Casals.En una altra actuació policial, també se li havia requisat una arma blanca i la setmana passada el mateix jove hauria molestat un grup de menors en un altre carrer de Vilafranca.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor