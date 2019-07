Aquestes són les afectacions pels talls de la L1, L2 i L5 del metro de Barcelona

🚇🚧 Les actuacions d'estiu a la xarxa de metro també inclouen treballs fins al 30 d'agost a:



✅ L1: bus alternatiu entre Clot i Fondo per renovació de la via.

✅ L2: servei de #busBCN D50, H12 i H16 i #metroBCN L3 per cobrir el tram inoperatiu entre Paral·lel i Sagrada Família. pic.twitter.com/cup3LXPhHL — Ajuntament de BCN (@bcn_ajuntament) July 29, 2019

El tall a la L5 Foto: TMB

El tall a la L1 Foto: TMB El tall a la L2 Foto: TMB

Aquest dilluns al matí ha començat el tall de la L5 del metro de Barcelona, que afecta el tram de la línia entre les parades de Collblanc i Can Vidalet, on hi ha la parada de Pubilla Cases. Aquestes obres volen millorar les infraestructures i obrir la nova estació Ernest Lluch, que donarà servei als barris de Les Corts de Barcelona i de Collblanc i Torrassa de l'Hospitalet. A més, però, serà un intercanviador que tindrà enllaç amb el tram. Aquí podeu consultar l'estat del servei. Per intentar minimitzar les afectacions del tall, s'ha habilitat un servei de busos que connecta les estacions del tram afectat que TMB ja ha reforçat aquest mateix dilluns al matí en veure que l'inicialment previst era insuficient. Aquest tall se suma als que ja hi ha per obres entre Clot i Fondo de la L1 i entre Paral·lel i Sagrada Família de la L2. La suma dels tres talls afectaran unes 7.500 persones en hora punta cada dia durant el mes d'agost, segons estima TMB. Per aquests usuaris afectats, la regidora de mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Rosa Alarcón, ha afirmat que "el transport ferroviari no és igual que el transport terrestre" i ha recomanat que els usuaris agafin els "transports alternatius".Per tal de donar resposta als usuaris, TMB ha habilitat un servei d'autobusos que cobriran els trams d'obres. Així, per cobrir la zona de Can Vidalet a Collblanc (L5) hi haurà un autobús especial i també un equip d'informadors que oferiran assessorament a les estacions afectades. D'altra banda pel que a als talls de la L1 hi haurà un bus alternatiu entre les parades de Clot i Fondo per renovació de la vida. A la L2, els usuaris poden utilitzar els autobusos D50, H12 i H16 i el metro de la L3 entre Paral·lel i la Sagrada Família.Aquestes són les zones afectades:El director general d'infraestructures i mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Xavier Flores, ha destacat que les afectacions de les línies "són molt independents pel que fa a la mobilitat". Ha afirmat que "són àmbits absolutament diferents de mobilitat, estan en extrems de la ciutat i per tant no estan interrelacionades, són absolutament complementàries entre elles". Així, creu que els usuaris no es veuran afectats per dos o més dels talls.Flores ha destacat, també, que la creació de la nova parada, Ernest Lluch, "donarà servei als veïns dels barris de Sant Ramon i Les Corts de Barcelona i de Collblanc i Torrassa de l'Hospitalet", i que també s'està fent un intercanviador amb la línia de tramvia. A més, ha afirmat que "més enllà dels veïns propers també beneficiarà als veïns d'Esplugues, de Cornellà i de l'Hospitalet de Llobregat en general". Aquestes obres de millora, afirma Flores, mostren "el compromís de les administracions per la millora del transport públic" i espera que els estius següents se'n puguin fer moltes més.

