​Collserola acull un nou centre de primera acollida de menors migrats

La Creu Roja s'encarrega de l'atenció als joves. Foto: Albert Segura

El Parc de Collserola acollirà des d’aquesta setmana l’edifici on s’ubicarà el nou servei d’atenció immediata per a menors estrangers no acompanyats (MENA) que migren sols a Catalunya. Es tracta d’un edifici situat entre Barcelona i Sant Cugat del Vallès que compta amb una capacitat per a 50 persones, amb els serveis bàsics per atendre els menors d’edat, així com per a poder identificar-los i que es puguin posar en contacte amb les seves famílies.L’equipament es troba entre Sant Cugat del Vallès i Barcelona, ciutat on arriba el 90% dels joves que migren a casa nostra, segons la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). La seva ubicació no s'ha volgut fer pública, evitant, així, obrir la porta a qualsevol tipus d'identificació per preservar la seguretat dels menors. S'evita, entre altres, un eventual atac, com el que es va produir a principis de juliol al Masnou El centre té l’objectiu d’acollir els nois en les primeres hores d’arribada a Catalunya, evitant, així, que hagin de romandre en espais públics o en les recepcions de comissaries dels Mossos d’Esquadra. La casa, propietat de l’Ajuntament de Barcelona, s’ha condicionat per fer les funcions d’atenció immediata, un procediment en què hi intervenen la DGAIA a través dels seus equips de trasllats, els Mossos d’Esquadra i la Creu Roja, que és qui s’encarregarà de gestionar el funcionament intern del centre.“En aquest edifici s’hi faran les identificacions inicials, una mínima revisió mèdica, se’ls donarà menjar, roba, se’ls oferirà l’opció de contactar amb les seves famílies fins que la DGAIA els trobi la plaça en recurs residencial en sistema de protecció”, ha explicat Georgina Oliva, secretària d’Infància, Adolescència i Joventut.

Espai on els Mossos faran la primera identificació per a iniciar els tràmits. Foto: Albert Segura

D’aquesta manera, el pas dels joves per aquesta casa és merament transitori, amb un temps d’estada que no es vol que superi les 24 hores. No obstant, disposa de les comoditats perquè els menors puguin descansar, ja sigui amb butaques i sofàs com amb llits. A més, es fa un acompanyament emocional, es dona suport jurídic i tindran el primer contacte amb educadors, sense aprofundir, perquè serà als centres d’emergència on es farà el treball més educatiu”, ha assenyalat Enric Morist, coordinador de Creu Roja a Catalunya.L’edifici, a més, disposa d’una sala per acollir únicament noies, amb menor capacitat, donat que suposa el 3% del total de menors migrats a Catalunya. A la planta inferior s’hi ha habilitat l’espai de menjador i oci, on hi haurà televisors, un futbolí i una taula de ping-pong, entre altres.

Detall de la zona de lleure i esbarjo. Foto: Albert Segura

El centre està capacitat per acollir simultàniament mig centenar de menors, amb la previsió que mensualment hi passin uns 600. Segons la DGAIA, s’espera que a finals d’any pugui traslladar-se el servei a Barcelona, en un edifici encara per determinar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor