L'Andorra de Piqué compra la plaça del Reus per 450.000 euros i jugarà a Segona B

El FC Andorra de Gerard Piqué ha ascendit a Segona B després de pagar 452.022 euros per ocupar la plaça del Reus, que va baixar a Tercera per no pagar els deutes. El club andorrà va enviar a la Federació Espanyola de Futbol (RFEF) la sol·licitud i va traslladar la seva intenció de fer-se amb la plaça. De fet, va ser el primer club que va presentar la quantitat sol·licitada per la RFEF. En només tres mesos doncs, el FC Andorra ha passat de Primera Catalana a Segona B.Aquest divendres passat va vèncer el termini i, entre totes les ofertes presentades, finalment ha estat el FC Andorra el que s'ha fet amb la plaça vacant.

