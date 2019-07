El pastor que fabricarà formatge amb energia solar i sense contaminar

El jove pastor del País Valencià Jordi Benages fabricarà formatge amb energia solar i "reduirà l'impacte mediambiental que té aquest sector sobre l'entorn més proper" gràcies a un crowdfunding (campanya de micromecenatge) que li permetrà posar en marxa el primer sistema de fabricació "no contaminant" de formatge artesanal d'ovella, a través de la instal·lació de panells d'energia fotovoltaica.Benages va llançar el passat 18 de juny un projecte de crowdfunding que, en 39 dies, ha aconseguit recaptar més de 7.100 euros amb petites aportacions econòmiques de moltes persones a través de la plataforma valenciana Lateuaterra.com , gràcies a la solidaritat de 147 persones.Amb el nom El formatge valencià que salva el planeta, Jordi Benages pretén "renovar a més la imatge del pastor, demostrant que emprenedoria i món rural poden anar de la mà" i posar en valor la "necessitat de repoblar l'interior de les comarques que ofereixen diverses oportunitats per a la gent jove com pot ser, en aquesta ocasió, la fabricació d'un producte com el formatge d'ovella"."El sistema rural valencià mostra un dèficit important de població jove i en edat de treballar i la veritat és que necessitem atraure les noves generacions de pastors", ha manifestat.Jordi es dedica, des de fa sis anys, al pasturatge d'un ramat d'ovelles de raça Lacune en una granja familiar situada a Xert (Baix Maestrat) que elabora formatges de manera artesanal. "Nosaltres vam optar per un model que respecta el cicle vital dels animals i les estacions de l'any, servint-nos de la saviesa dels nostres avantpassats pastors i dels recursos que ofereix l'entorn per a la ramaderia extensiva, però faltava alguna cosa més", ha comentat.Amb els diners d'aquest crowdfunding el promotor instal·larà un equip solar amb el qual generar energia neta i reduir l'impacte mediambiental de la fabricació dels formatges, així com contribuir a mantenir la pràctica de la ramaderia extensiva que contribueix a la prevenció d'incendis forestals. Una iniciativa que "modernitzarà la producció agroalimentària familiar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 5,90€ al mes, perquè la informació de qualitat té un valor.

Fes-te subscriptor