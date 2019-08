Penjareu fotos de les vacances? Vuit consells digitals per a l'estiu

El Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) ha publicat un decàleg amb consells per a joves i adolescents sobre l'ús del mòbil durant les vacances, en el qual s'inclouen mesures com acompanyar menors quan naveguin per internet, segons un comunicat de la institució.Entre les altres suggeriments es recomana protegir els dispositius amb antivirus, anar amb compte quan s'usin xarxes wifi públiques, habilitar controls parentals, vigilar quan es comparteixin fotos i dades de menors.La iniciativa ha nascut com a resposta als resultats d'una enquesta elaborada pel Centre d'Estudis d'Opinió (CEO) que, segons el president del CAC, Roger Loppacher, mostra que el que més preocupa als adults és que els joves contactin amb estrangers, mirin contingut inadequat o passin massa temps navegant.El decàleg, que està acompanyat d'enllaços a informació complementària, està dissenyat en un format atractiu i un llenguatge senzill perquè el puguin consultar tant adults com a adolescents, segons el CAC.

